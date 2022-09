A tiszt vázolta az immáron rendszeres gyakorlat menetét: elárulta, hogy a két kezelő egészen távolról, ilyen módon a közlekedők számára észrevétlenül képes odairányítani az eszközt a közeli kereszteződés fölé (jelen esetben az 51-es főút és a Szent István király út találkozásához), kb. 100-120 méteres magasságba. A nagy felbontású 360 fokban körbe mozgó HD kamera ekkor lép működésbe, és elkezdi figyelni a különböző haladási irányokat, a szerint, hogy éppen hol váltanak át az adott közlekedési lámpák. Az élő képet egy ember figyeli: neki az a feladata, hogy ha szabálytalanságot észlel, arról azonnal értesítse az odébb várakozó leállító járőröket. Rideg Gábor közölte: nagyon változatos szabálytalanságokat lehet kiszűrni a levegőből, ezért rendkívül hatékony módszert találtak, amivel havonta többször is lehet majd találkozni a kalocsai utak mentén, mindig más-más helyszínen – figyelmeztetett.

Kérdésünkre elárulta: az aktuális ellenőrzési pont kiválasztásánál mostanában olyan helyszínek kerülnek sorba, hol a közlekedők hajlamosak a szabálytalan kanyarodásra, vagy éppen az elsőbbségadás elmulasztására. Ezek a Kalocsán túlságosan is gyakori szabálysértések okozzák a legtöbb közlekedési balesetet, így a drónos ellenőrzést is bevetik, hogy visszaszorítsák a statisztikában az ebből fakadó, akár súlyos sérüléseket is okozó ütközéseket – fűzte hozzá.

Rideg Gábor hozzáfűzte:

mivel a drón nagyon jó minőségű digitális felvételeket készít, nincsenek többé vitás helyzetek arról, hogy a megállított sofőr elkövette-e a szabálysértést, vagy sem, hiszen a bizonyíték azonnal rendelkezésre áll. Ezzel a megoldással kiemelkedő hatékonyságot érnek el a közúti ellenőrzések során, és a vétkeseket rögtön szembesíthetik vele, hogy miért szűrték ki őket a forgalomból.

Megyjegyezte: a legfontosabb cél továbbra sem a bírságolás, hanem az, hogy tudatosabb, óvatosabb, körültekintőbb közlekedésre bírják a forgalomban résztvevő járművezetőket.