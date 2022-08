A vádirat lényege szerint az elkövetői kör, az Egyesült Királyságból szervezve, időskorú sértettektől csalt ki pénzt úgy, hogy őket telefonon keresztül olyan valótlan történetekkel keresték meg, amelyek szerint az adott sértett családtagja közlekedési balesetet okozott, amelyben meg is sérült, és anyagi kár is keletkezett. A szélhámosok közölték, hogy a hivatalos eljárás elkerülése érdekében a családtagnak sürgősen pénzt vagy ékszereket kell küldeni. Az elkövetők a bűncselekmények magyarországi végrehajtásának irányítására beszerveztek egy 20 éves férfit, aki 23 éves sógornőjét és egy másik férfit futárként vont be az elkövetésbe, egy harmadik férfit pedig arra vett rá, hogy a csalárdul megszerzett vagyon egy részét utalja el külföldre.

Az angliai hívószámról jelentkező csalók a hívások során ügyeltek arra, hogy végig vonalban maradjanak a sértettekkel, amíg ők összekészítik javaikat, mert így nem volt lehetőség a hazugság lelepleződésére, és rögtön a helyszínre küldhették a pénzt vagy az ékszereket átvevő futárokat.

A csalók ily módon Kőbányán, Kistarcsán, Kiskunhalason és Pomázon, 70-es, 80-as éveikben járó sértetteket tévesztettek meg, és összesen,

hozzávetőlegesen 7 millió forint kárt okoztak, amelyből a rendőrségnek köszönhetően 3 millió forint megtérült.

A Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség 3 terhelttel szemben bűnszövetségben és üzletszerűen, időskorúak sérelmére elkövetett csalások, negyedik társuk ellen pénzmosás bűntette miatt emelt vádat a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt.

Az ügyészség vádiratában indítványozta, hogy a férfi futárt, mivel többszörös visszaesőnek minősül, fegyházbüntetésre, míg a társait börtönre ítéljék. Emellett az ügyészség indítványozta közügyektől eltiltás és pénzbüntetés kiszabását, valamint azt is, hogy a bíróság a sértettek kártérítési igényét is bírálja el érdemben.

A felvételen az egyik vádlott látható, ahogy a megtévesztett sértetthez tart, hogy átvegye értékeit, majd másnap követi az idős áldozatot a bankhoz.

