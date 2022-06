A bűnmegelőzési programon a Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének nyugdíjas tagjai vettek részt, ahol elsőként Farkasné Wodring Zsuzsanna rendőr őrnagy, kiemelt bűnmegelőzési főelőadó beszélt arról, a szépkorúak, hogyan tudják megelőzni, hogy különböző bűncselekmények áldozataivá váljanak. Általános hasznos információkat osztott meg a hallgatósággal, akik aktív módon kapcsolódtak be az előadás menetébe, megfogalmazva a kérdéseiket.

Egyebek mellett szó esett az úgynevezett „unokázós” csalásokról is. A témában több kisfilmet is levetítettek az előadás keretében a leggyakoribb elkövetési módokra felhívva a figyelmet, kiemelve, mire kell figyelni annak érdekében, hogy ne váljanak bűncselekmények áldozataivá.

– A csalók az időskorú áldozatot az unoka vagy más közeli hozzátartozó nevében hívják fel telefonon, és különböző indokkal kérnek pénzt. Előfordulhat, hogy az elkövető adja ki magát az unokának vagy más hozzátartozónak, hogy az áldozatra nagyobb hatást gyakoroljon – hívta fel a figyelmet a bűnmegelőzési szakember.

A leggyakoribb színlelt okok szoktak lenni például, hogy az unoka vagy hozzátartozó balesetet szenvedett, az okozott károk rendezése miatt pedig pénzre van szüksége. Másik gyakori ok, hogy az unoka vagy hozzátartozó kölcsönt vett fel, amit sürgősen vissza kell fizetni, vagy például hogy a hozzátartozó bajba került, esetleg fogságban van, csak pénzért cserébe engedik szabadon.

Farkasné Wodring Zsuzsanna arra kérte az időseket, hogy ilyen esetekben azonnal ellenőrizzék a hívás valóságtartalmát, hívják fel azt a személyt, akire az ismeretlen telefonáló hivatkozik.

Hangsúlyozta továbbá, hogy ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyeikről, hiszen ezeket az információkat a bűnelkövetők felhasználhatják.

Például, hogy a ballagásra milyen ajándékkal akarják meglepni az unokájukat, vagy hogy éppen milyen vásárlást terveznek. Soha ne nyissanak ajtót idegeneknek, és bármilyen indokra is hivatkoznak, ne adjanak nekik pénzt. Gyanús idegenek látogatása esetén, ha lehet, jegyezzék meg személyleírásukat, például hogy magasabb vagy alacsonyabb, illetve hogy kövérebb vagy soványabb személy volt náluk. Ha mód van rá, nézzék meg, milyen járművel érkeztek, milyen volt a színe, esetleg a rendszámát is jegyezzék fel. Amennyiben az ismeretlenek valamely szolgáltató dolgozójaként mutatkoznak be, minden esetben kérjék el az igazolványukat, majd a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán ellenőrizzék.