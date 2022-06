Frissítve (19.27):

Az elmúlt egy órában Kiskunhalason is hatalmas mennyiségű eső zúdult le. Rövid idő alatt megteltek a vízelvezető csatornák, több helyen nem is bírták elvezetni a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékot. Nagyobb vízállás alakult ki a Fazekas Gábor utcában, a Szentgyörgy téren, valamint a Vasút utca és a Bokréta utca csatlakozásánál is. A Fazekas Gábor utcában a Halasi Városgazda Zrt. dolgozói takarították ki az eldugult csatornákat a felgyülemlett sártól és falevelektől, így könnyebben tud az esővíz a csatornákba folyni.

– A legtöbb helyen ahol megállt a víz elég ha az ottlakók egy gereblyével, vagy egy lapáttal megtisztítják a csatornanyílásokat, pár perc alatt elfolyik az esővíz – mondta érdeklődésünkre Kuris István László, Kiskunhalas alpolgármestere, aki a Szentháromság téren tisztított meg néhány csatornanyílást Greguss Viktorral a városgazda munkatársával, ahol szintén rövid idő alatt el tudott folyni az esővíz.

Korábban írtuk:

Kovács Andrea, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvívője érdeklődésünkre elmondta, hogy Kecelen, Hajóson, Császártöltésen, Dávodon leginkább pincékbe, szuterénekbe befolyt víz eltávolításához kértek segítséget a tűzoltóktól. Egy-két esetben lehasadt faágak, megdőlt fákhoz is vonultak az egységek.

Mint elmondta, Kecskemét közeléből nem igazán érkezett bejelentés, úttestre leszakadtak nagyobb méretű faágak miatt vonultak a tűzoltók, amelyet kézi erővel eltávolítottak.

Hajdú-Bihar megyében fákat döntött ki, ágakat szakított le a viharos időjárás Debrecenben, Hajdúszoboszlón, Berettyóújfaluban, Nagyrábén és Sárándon is. Pest megyéből is több bejelentés érkezett viharkárok miatt. Tóalmáson, Törökbálinton, Albertirsán és Szentmártonkátán is dolgoznak a tűzoltók a károk elhárításán. Bács-Kiskun és Békés megyét is érinti a viharos időjárás. A bejelentések folyamatosan érkeznek, a megyék tűzoltóegységei dolgoznak a károk felszámolásán — tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Olvasói fotó

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.