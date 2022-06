Információink szerint Budapest felé haladt az autó, amikor előbb a belső szalagkorlátnak ütközött. Vezetője ellenkormányzott, utána pedig a külső szalagkorlátnak is neki csapódott, ahol a zajvédő falat is beszakította. Kereke kiszakadt, és a kocsi még három keréken tovább sodródott, majd a sztráda közepén állt meg. Úgy tudjuk, hogy a benne ülő két idős férfi Németországba tartott, szerencsére a balesetben nem sérültek meg, de autójuk totálkárosra tört. Az amúgy is nagy forgalmú M5-ös ezen szakaszán több kilométeres torlódás alakult ki.

A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.