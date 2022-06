A Kiskőrösi Rendőrkapitányság két vizsgálója sikeres vizsgatanítást teljesített 2022. június 13-án a megyei rendőr-főkapitányság DADA mentora és a megyei koordinátor – Bozóné Soós Marianna rendőr alezredes és Liptai Linda címzetes rendőr őrnagy – előtt.

Baltás Adrienn és Vlasics Andrea rendőr zászlósok eredményesen adtak számot a megszerzett tudásukról: színvonalas, szakmailag kifogástalan óravezetés mellett a diákok aktív közreműködése jellemezte a vizsgatanítást – írja a police.hu.

A két új oktató így a következő tanévtől bekapcsolódhat annak a Bács-Kiskun megye területén lévő 21 általános iskolának a DADA oktatásába, amelyek részt vesznek a programban.

A speciális ismeretek átadásának a célja, hogy a gyermekek ne váljanak sem bűncselekmény áldozataivá, sem elkövetőivé.

A tanórák témái változatosak, a már kiképzett rendőrök interaktív módon foglalkoznak a diákokkal. Többek között azzal, hogy mi a teendő, ha rövid időre egyedül tartózkodnak a lakásban, mit tehetnek saját és vagyontárgyaik biztonsága érdekében, valamint egyes veszélyhelyzetekben mi a teendő. Az oktatók felhívják a gyerekek figyelmét arra is, ha egyedül maradnak a lakásban, idegeneket soha ne engedjenek be, és ne is adjanak ki számukra semmilyen bizalmas információt.

A DADA-program az elkövetkező új tanévben is változatos témákkal készíti fel a gyerekeket a társas együttélés szabályaira, az egymás iránti toleranciára, a segítségnyújtásra, valamint a balesetek és bűncselekmények megelőzési lehetőségeire.