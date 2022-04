A rendőrök vasárnap hajnalban két másik migránscsoportot, összesen 34 külföldit is feltartóztattak Hercegszántó térségében. A magukat szír állampolgárnak valló illegális migránsok jogellenesen jutottak be Magyarország területére. A határsértők sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni, ezért őket is visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Az embercsempészés bűntett alapesetben egy évtől öt évig, minősített esetben akár öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.