A férfi néhol 170-180 km/óra körüli sebességgel száguldva rátért az 54-es számú főútra. Itt megpróbált leszorítani az útról több őt üldöző rendőrautót, akik a balesetet csak úgy tudták elkerülni, hogy lehúzódtak az autója elől. A rendőrök lezárták az M5-ös autópálya felhajtójánál lévő körforgalmat, így tudták megállásra kényszeríteni az illetőt. Felszólították a férfit, hogy szálljon ki, ő viszont erre hátramenetben elindult, és a mögötte megálló szolgálati rendőrautónak ütközött. Ezután is ellenállt a rendőri intézkedésnek, csak testi kényszer alkalmazásával tudták megbilincselni. Az őrizetben lévő büntetett előéletű férfi beismerő vallomást tett, és azt is elismerte, hogy a vezetés közben alkoholt, míg azt megelőzően kábítószert is fogyasztott.

Rendőri intézkedés folyik. Olvasói fotó