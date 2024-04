Az Európai Unióban átlagosan 169 millió hektó bor készül el. A hazai 3-4 millió hektó átlagmennyiség ennek a két százalékát adja. Így a magyar borok árát döntően a nemzetközi ármozgások, termésváltozások határozzák meg, derült ki Feldman Zsolt Kiskőrösön elhangzott előadásából.

Feldman Zsolt államtitkár: a hazai borágazat áramvonalasítása stratégiai feladat

Fotó: Barta Zsolt

Mint arról beszámoltunk, pénteken rendezték meg a nemzetközi kadarka borversenyt a városban. Ennek volt a vendége a politikus, aki Szabadszállás szülöttje. Az államtitkár kiemelte, hogy a világ bortermelésének 58 százaléka történik az Európai Unióban. Az ötéves átlag 169 millió hektó mennyiség. Tavaly 165, míg tavaly előtt 161 millió hektó bor készült a térségben. Ez a csökkenés az olasz és a spanyol termelési problémáknak köszönhető. Ebben a két nagy országban közel nyolcadával kevesebb szőlő termett, mint a jobb években.

Fejleszteni kell a hazai termelési technológiát is

A problémákat súlyosbítja az is, hogy nemcsak idehaza, de az elmúlt 10 év során az EU-ban is csökkent a borfogyasztás. Az EU borexportja a tavalyi borévben közel 18 milliárd euró volt. A két legnagyobb felvevő piac Nagy Britannia és az USA. Bár csökkent az uniós borfogyasztás, ennek a mennyisége mindig akkora piac, ahol van vagy lenne még több helye a hazai termékeknek. Ehhez fejleszteni kell a hazai termelési technológiát, illetve a költeni kell a boraink megismertetésére is. A politikus hangsúlyozta: több mint 10,8 milliárd forint áll rendelkezésre 2027-ig a borászati üzemek technológiai fejlesztésére a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott ágazati támogatásai között. A gépek és technológiák beszerzését támogató konstrukcióra április 8-tól nyújtható be kérelem.

A támogatások előrelépési lehetőséget jelentenek

Feldman Zsolt kiemelte, a kihívások mellett az idei év sok lehetőséget is teremthet az ágazatnak, így a Kunsági borvidék szőlészeinek és borászainak is. – Most jelennek meg azok a gépesítési és technológiai fejlesztéseket szolgáló támogatási konstrukciók, amelyek a borászok számára előrelépési lehetőséget jelentenek majd hatékonyságban és minőségben, a minél jobb borok készítésében – mondta.

Az államtitkár ismertette azt is, hogy a forrást a szőlőfeldolgozáshoz és a borkészítéshez, a borászati termékek kiszereléséhez, valamint az anyagmozgatáshoz kapcsolódó, új borászati gép beszerzésére lehet igényelni, valamint lehetőséget biztosít a borászati termékek forgalmazásához kapcsolódó adatszolgáltatási, bejelentési, nyilvántartási kötelezettségek teljesítését, illetve az ügyvitelt és vállalatirányítást szolgáló hardver- és szoftver beszerzésére, fejlesztésére is.

A borversenyek ugyan erősítik a borok presztízsét, de a marketingre többet kell költeni

Fotó: Barta Zsolt

A támogatási kérelem április 29-ig adható be elektronikusan a Magyar Államkincstár részére a Magyar Közlönyben a napokban megjelent rendelet szerint. Őstermelők és kkv-k esetében a beruházási eszköz nettó vételárának 50 százaléka igényelhető, addig budapesti működési hely esetén a 40 százaléka. Egy kedvezményezettnek – a kifizetési kérelemre vonatkozó benyújtási időszakonként – legfeljebb 100 millió forint támogatás nyújtható. A kifizetési kérelem a támogatási kérelem benyújtását követő két pénzügyi évben, tárgyév november 15. és december 21. között elektronikus úton adható be – tette hozzá.

Fenntarthatóság és alkoholcsökkentett termékek a fókuszban

Feldman Zsolt előadásában bemutatta a Közös Agrárpolitika I. és II. pillérének szőlő- és borágazati támogatásait. Hangsúlyozta, hogy az agrártárca kiemelten kezeli a fogyasztók szélesebb körű elérését lehetővé tevő alkoholcsökkentett vagy alkoholmentes borászati termékek előállítását és a környezeti fenntarthatóságot erősítő innovációs törekvések ösztönzését. Erre a célra 2027-ig 1,5 millió euró keretösszegű konstrukciót dolgoz ki 2024 második negyedévére. Szintén a második negyedévben meghirdetik a borászok promóciós projektjeit támogató konstrukciókat, amelyre pedig 6 millió euró hívható majd le. Megjegyezte, hogy felértékelődtek a szőlőtermelőknél a különböző környezeti kompenzációs területalapú támogatások. Példaként említette az Agrár-környezetgazdálkodási támogatási programot és Agro-ökológiai programot, amelyek kifizetése áprilisban indul.