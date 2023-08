A búza felvásárlási ára a tavalyi felére, vagy az alá esett, következésképp az eladott mennyiség jó, ha az önköltséget fedezi majd. A helyzet drámaisága az input anyagok drasztikus áremelkedésére is visszavezethető. Sajnos az EU által biztosított mintegy 6 milliárd forintnyi kompenzációs támogatás nem valódi segítség a gazdálkodóknak. Jelenleg a feldolgozói, termelői raktárak jelentős tavalyi, illetve ukrán készletekkel bírnak, kereslet az új termények iránt lényegében nagyon kicsi. Ha valaki mégis venne gabonát, azért 60-70 ezer forintot, a hazánkban is irányadó európai árnál csak 30-35 százalékkal kevesebbet adna. A búzatermesztésnél a költségek elérik átlagosan a 450-470 ezer forintot hektáronként, miközben ez a közepesnek tekinthető 6 tonna per hektár átlagtermés és még a 70 ezer forint per tonnás ár mellett is 50 ezer forintot meghaladó hektáronkénti veszteséget jelent – fogalmazott Szigeti Tamás.

– A vármegyében és Kalocsa környékén árpából, búzából hektáronként 5-6 tonna közötti átlagot értünk el, azaz az országos átlagot tudtuk hozni, de a vármegye északi és déli határát tekintve nagyok voltak a termésátlagok közötti különbségek. Repcéből 2-3 tonna volt a hektáronként elért termés, ami szintén az országos átlaghoz közelít – sorolta az agrárszakértő, aki hozzátette: a tavaszi nagy esőzések nem voltak jó hatással a gabonanövényekre, az eső és a vele járó magas páratartalom kedvezett a gombás megbetegedéseknek, illetve részben erre visszavezethetően a hektoliter-súlyok sem úgy alakultak, ahogy várták, azaz nincs megfelelő súlya a gabonának.

Fotó: Zsiga Ferenc

Mint elmondta: a felvásárlási árak még ettől is nagyobb csalódást okoznak: az árpáé 45-50 ezer forint, a búzáé 60-65 ezer forint tonnánként. A repce esetében a felvásárlási ár jelenleg 160-165 ezer forint tonnánként.

– A külföldi felvásárlók elsősorban a minőségi terményt keresik, 10-20 százalékkal is többet adnak a minőségi búzáért, tehát érdemes volt a minőségre nagyobb hangsúlyt fektetni. A gazdák nem elégedettek a felvásárlási árakkal, hiszen azok a tavalyi felére, vagy még ettől is kevesebbre estek vissza. 2022-ben volt olyan időszak, amikor 100-120 ezer forint volt a búza felvásárlási ára, ezzel szembeni a jelenlegi 60-65 ezer forint körüli ár nagyon alacsony, talán az önköltséget fedezi. Éppen ezért lobbizott a magyar agrárminisztérium egy kompenzációs támogatásért – először sikertelenül, majd sikeresen. Ez mintegy 6 milliárd forintot jelent a gabona esetében, ami a nemzeti szabályozás szerint kerül kiosztásra – tette hozzá el Szigeti Tamás.

– Mindez a kukoricára vetítve azt jelenti, hogy az 500 hektár alatti földtulajdonosok 100 hektárig tudnak kompenzációt igényelni október 1. és október 15. között, a tavalyi kukorica-termőföld területére vetítve. Ennek tükrében a gazdák úgy 6-8 ezer forint tonnánkénti kompenzációs árat kaphatnak. A kompenzációs támogatás elsősorban az input anyagok, műtrágya, permetezőszerek, stb. drasztikus áremelkedését próbálja ellensúlyozni, de ez kevés, szinte csak egy jelképes összeg. Szerencsére a legtöbb gazdálkodónak volt tartalék alapja, nagyon sokan most ezt élik fel – vázolta a helyzetet az agrármérnök.