Mi az oka annak, hogy ilyen drága ez a hungarikumnak számító csemege? Haskó László soltvadkerti méhész, aki jól ismeri a méhek világát, és 43 évig a méhek egészségével is foglalkozott, azt mondja, a tavalyi év az akác számára gyenge volt. De az idei év sem túl ígéretes. Ő, aki 54 éve nevel méhcsaládokat, azt mondja, hogy a szárazság jelentős mértékű. A repce katasztrofálisan néz ki. Sok termelő azon gondolkozik, hogy kitárcsázza a növényt, mert nem volt elegendő csapadék a fejlődéséhez. Voltak olyan gazdák, akik nem is vetettek.

Mint ismert, a repcéből különösen értékes mézet lehet készíteni, amelyet gyomorfájósok is fogyaszthatnak.

A tavalyi rossz év után lehet, hogy az idei sem hoz túl jó akáctermést az Alföldön. Akácmézből szinte alig van a raktárakban, ezért is drága. Általában a méz árát befolyásolják a világpiaci események is, így például az ukrajnai háború is, mivel Kelet-Európa jelentős mézexportőrnek számít.

Haskó László azt mondja, ha a háború leállna a jelenlegi területeken, akkor tudnának elegendő mézet termelni a keleti szomszédaink. Soltvadkerten 65 család foglalkozik méhészkedéssel. A szám nem tűnik kevésnek, de fogyóban a kedv és a létszám is, mivel sok főállású termelő visszament az eredeti szakmájába, ahol minden hónapban biztosan haza­viszi a 300-400 ezer forintot. Ettől függetlenül, akik megszállottjai a hivatásnak, már most készülnek arra, hogy a kaptárokkal kitelepüljenek.