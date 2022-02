A Mogyi Kft telephelyén történt bejáráson Zsigó Róbert államtitkár hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a vidéki településekre is érkezzenek támogatások, befektetések, ezért döntöttek a Mogyi Kft. támogatása mellett.

– Az elmúlt években nagyon sokat léptünk előre az ügyben, hogy ne csak a nagy városokba érkezzenek befektetések, támogatások, munkahelyteremtés, vagy modernizálás céljából, hanem a vidéki településekre is. Nekünk itt a térségben nagyon fontos, hogy azok a vállalkozások, akik dolgoznak sikeresek legyenek. Ha ehhez a kormány tud támogatást adni, akkor azt minden esetben megteszi, mert a technológiai fejlesztés együtt jár a vállalkozások korszerűsítésével és munkahelyet is teremt. Ez nem csak a vállalkozásoknak jó, hanem a térségnek is. Ne felejtsük el, hogy a kilencvenes évek második felétől, a délszláv háború miatt számunka hátrányt jelentett a határ közelsége. Ezt kell most behoznunk akár infrastruktúra-fejlesztésben, akár a vállalkozások támogatása, a munkahelyteremtés által. A Mogyi Kft.-t lehet támogatni, mert tudjuk, hogy a befektetés jó helyre kerül - hangsúlyozta Zsigó Róbert.