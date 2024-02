– Hogyan tudnád összefoglalni, hogy mit is adott számodra a Tündérszépek verseny?

– Korábban szégyenlősebb típushoz tartoztam, így talán az egyik legfontosabb hozadéka az volt, hogy önbizalmat kaptam. Ki mertem állni a fotósok, majd a kamerák elé. Ez óriási magabiztosságot adott. Mindezek mellett fantasztikus élményekkel gazdagodtam mind az előválogatón, mind a döntőben. Beláttam a kulisszák mögé, ami nagyon érdekes volt. Igaz, hogy nem az én fejem került a korona, de ettől függetlenül, életem egyik jó döntése, hogy indult a Tündérszépek versenyen.

– Könnyen sikerült levetkőzni a szégyenlősséged?

– Sokat segített, hogy láttam, másnak is sikerül. Nem egyedül voltam ezzel a problémával, de egymásnak mutattunk jó példát azzal, hogy kiálltunk a kamerák elé. Egyszer csak azt vettem észre, hogy már egyre kevésbé vagyok lámpalázas.

– A lányokkal milyen volt a kapcsolatod?

– Én két csapat részese is voltam. Egyrészt Kecskeméten a fotózáskor találkoztam lányokkal, de igazából Budapesten a döntősökkel váltunk igazi közösségé. Ráadásul egy jó közösségé. Nem a versengésről szólt a kapcsolatunk, több barátság is alakult. Segítettük egymást, szeretettel fordultunk egymás felé.

– Hogyan emlékszel vissza az első lépésekre?

– Kecskeméten volt a fotózás. A Petőfi Népe és a Baon.hu munkatársai nagyon kedvesek voltak velünk, mind a fotós, mind az újságírók. Bár nagyon izgultam, de a kedvességük átsegített a lámpalázon, és sikerült rövid időn belül feloldódnom, ellazulnom, így a fotózás is jól ment. A döntőben is nagyszerű csapat fogadott, akik mindenben segítettek minket.

– Mi történt veled a döntő után?

– A döntőben kaptam egy felkérést, reklámarca lettem a Biola kozmetikumnak. Azt követően több fotós is megkeresett, hogy a portfóliójához készítsen rólam fotókat. Újabb versenyeken is indultam.

Fantasztikus élményekkel gazdagodott Atália a versenynek köszönhetően

Fotó: tunderszepek.hu

– Mivel foglalkozol jelenleg?

– Egészségügyi végzettségem van, még az előző verseny idején jártam a kozmetikai képzésre. Azt sikeresen elvégeztem, így ma már ezen szakterületen dolgozom Kalocsán. Egyrészt. Mivel az egészségügy is közel áll hozzám, így jelenleg fogászati asszisztens képzést végzek, és Solton dolgozom is ebben a munkakörben.

– Gondolkoztál azon, hogy induljál újra a Tündérszépek versenyen?

– Amikor megjelent a hirdetése, többen is ösztönöztek arra, hogy mérettessen meg magam újra. Én azonban úgy érzem, most inkább a munkára és a tanulmányomra összpontosítanék. Nagyszerű volt két éve, életre szóló pozitív élményeket nyújtott. Ezt már megtapasztaltam, most a munka világa vonz.

– Kozmetikusként is dolgozol. Számodra alap, hogy minden nap sminkeld magad?

– Egyáltalán nem. Hétköznapokon nem feltétlen teszek fel sminket, de hétvégén bulikba, vagy étterembe, egy-egy alkalomra mindenképpen. Az öltözködés terén is mindig odafigyelek arra, hogy színben, stílusban minden passzoljon.

– Két éve említetted, hogy barátod mindenben támogat. Ez a kapcsolatod még ma is megvan?

– Igen, örömmel mondhatom, hogy barátommal immár ötödik éve együtt vagyok. Valóban mindenben támogatott, és biztos vagyok benne, ha most indulnék a versenyen, ugyanígy tenne.

– Mit üzensz azoknak a lányoknak, akik még hezitálnak, hogy jelentkezzenek a Tündérszépek versenyre?

– Mindenképpen tegyék meg. Mindenkit arra biztatok: szedje össze a bátorságát! Egy nagyszerű élmény vár rájuk. Egy lánynak egyszer mindenképpen éreznie kell az igazi nőiességét. Ez a verseny pedig maximálisan segít ebben. Hihetetlen érzés, amikor egy lányt körbeállják a sminkesek, fodrászok, stylistok, akik mind azért dolgoznak, hogy egy gyönyörű lány állhasson a kamerák elé. Ezt egyszer minden lánynak át kellene élnie! Ráadásul a döntőben viselt bikinit, estélyi ruhát és körömcipőt meg is tarthattam!