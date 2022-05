Boldogan és meglepődve fogadta a hírt a kalocsai Tündérszépünk, hogy idén ő képviselheti Bács-Kiskun megyét a Tündérszépek országos szépségverseny döntőjében.

– Nagyon örültem és büszke vagyok magamra, nem gondoltam volna, hogy bekerülök a döntőbe – mondta el Atália. – Már attól is boldog voltam, hogy az öt legszebb lány közé beválogattak. Nagyon köszönöm a zsűrinek, hogy engem választottak, emiatt nagyon különlegesnek érzem magam. A szüleim is örültek a hírnek, egy kicsit el is érzékenyültek annyira boldogok lettek, hiszen ők is végig támogattak, ahogy a barátom és a családom többi tagja is – mondta a 20 éves kalocsai szépség.

A fiatal lány elmondta még, hogy számára most egy álom vált valóra. Már kiskora óta vonzza a kifutó, különböző szépségversenyeken és fotózásokon is részt vett már és reméli, hogy sok élménnyel fog gazdagodni a Tündérszépek döntőjében.

Atália tavaly is jelentkezett versenyünkre, akkor saját képekkel, idén viszont Bús Csaba, a Petőfi Népe és a baon.hu fotósa készítette el a portfólióját.

– Édesanyám vett rá, hogy ebben az évben is jelentkezzek a versenyre, de ezúttal kérjem, hogy profi képeket készítsenek rólam, ennek nagyon örülök, hiszen nagyon élveztem a fotózást – emlékezett vissza Atália.