– Ebben az évben nem volt tábor, viszont a verseny előtt volt alkalma találkozni a versenyzőkkel. Mesélné, mivel telt a döntő előtti nap?

– A finálé előtt részt vettünk egy forgatáson, ahol képeket és videókat készítettek rólunk. Nagyon élveztem azt a napot, a stáb tagjai végig nagyon kedvesen szóltak hozzánk és nevettettek minket, így a fotózás végére már teljesen el tudtam engedni magam. Ezen a forgatáson találkoztam először a legtöbb versenyzővel, de akkor olyan sok dolgunk volt, hogy csak pár mondatot tudtunk váltani. Két napot tölthettünk Budapesten. Az első napon megnéztek mindenkit, ki hogy mozog, hogyan beszél, és megtanultuk a koreográfiát, hogyan kell a színpadra vonulnunk a verseny napján. Később pedig elmentünk a Szelfimúzeumba és egy wellnessbe is, ahol több kép és videófelvétel is készült rólunk.

– Milyenek voltak a mentorok?

– Nagyon közvetlenek, barátságosak voltak és sokat segítettek nekünk a felkészülésben. Próbáltak minket megnyugtatni, hogy ne idegeskedjünk és biztattak, hogy nagyon ügyesek vagyunk.

– És eljött a nagy nap. Hogyan zajlott a döntő?

– A finálé napján reggel 9-től egészen délután 4 óráig folyamatosan készültünk, elpróbáltuk a koreográfiát, sminkeltek minket és a hajunkat is elkészítették, hogy mindenki a legszebb formáját nyújthassa a kifutón. A készülődés elég sokáig tartott, hiszen mind a 22 lány sminkjét és haját tökéletesre elkészíteni nem kevés idő. Majd elérkezett a nagy pillanat, amikor ki kellett vonulnunk a zsűri elé. Először egyesével mentünk ki bikiniben, majd estélyi ruhában pózoltunk, de ekkor már csoportosan. A versenyre mindenki három főt vihetett magával, nekem a szüleim szurkoltak a közönség soraiból, akik a verseny előtt is végig biztattak és támogattak. Emlékszem, amint kivonultam, egyből észrevettem őket és nem győztem mosolyogni. Nekik hála el is felejtettem, hogy milyen sokan vannak a teremben.

– Mit gondol a díjazottakról?

– A lányok közül igazából mindenkivel jóban lettem, és nagyon sokat gondolkoztam, vajon ki lesz majd a nyertes. Mindenkinek volt egy egyedisége, egy különlegessége, így nem tudtam volna eldönteni, hogy kinek a fejére kerüljön a korona. Úgy gondolom, hogy mindegyik lány nyerhetett volna, hiszen mindenkin látszott, hogy a maximumot adta magából.

– Mennyire változtatta meg a verseny az életét?

– Úgy érzem, hogy több lett az önbizalmam a verseny után. Már az, hogy bejutottam a 22 lány közé hihetetlen volt számomra, így nem vagyok elégedetlen a versennyel kapcsolatban. Tudtam, hogy nem fogom megnyerni a versenyt, de azt is tudtam, hogy ettől függetlenül is teljesen odateszem magam. A döntő után találkoztam a verseny egyik főszponzorával, és elmondta, hogy szeretnének felkérni a cég arcának. Ez annyira váratlanul ért, hogy alig tudtam visszafogni a könnyeimet.

– Lehet-e már tudni, hogy mik lesznek a feladatai ennél a cégnél?

– Pontosan még nem tudom, de annyit elárulhatok, hogy a cég termékeit kell majd reklámoznom.

– Hogy fogadták a szülei az ön sikereit?

– Nagyon örülnek, hogy engem választottak. Azt mondják, bár korona nem került a fejemre, viszont ez lehet többet fog érni, hiszen szakmai szemmel nézve is, jó hogy egy cég arca lehetek. Jövőre fogok végezni a kozmetikus iskolával és ez jól beleillik a szakmámba.

– Hogyan fogja majd elmesélni ezt az élményt az unokáinak?

– Az biztos, hogy nagy örömmel fogom elújságolni nekik, hogy a nagyi olyan vagány lány volt, hogy részt vett ezen a versenyen. Az estélyi ruhát és a fürdőruhát is megkaptuk ajándékba, így ezek biztosan féltett kincsek lesznek, és majd büszkén fogom nekik megmutatni.

– Mik a tervek ezután?

– Először is szeretném befejezni a kozmetikus tanulmányaimat. Több felkérést is kaptam már ismerősöktől, hogy lennék-e a cégük arca. Úgy gondolom, ha kapok még felkérést, arra igent fogok mondani.