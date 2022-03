– Szerencsére a stáb többi tagjának sem lett semmi baja, mindenki épen és egészségesen megúszta a dzsungeltúrát, miközben végig forgott a kamera, és olyan felvételek készültek, amelyek hűen visszaadják a megélt kalandokat és nehézségeket. Az erről készült film a tervek szerint márciusban lesz majd látható – számolt be a különleges élményről Döme Gábor, aki, mint írta, más fajta, különleges és veszélyes halakat is sikerült horogra csalnia, amelyeket szintén bemutat majd a kisfilmben.

A világbajnok horgász beszámolójában kiemelte azt is, hogy soha nem volt még úgy elzárva a világtól, hogy egy hétig ne lett volna internet, és ne tudta volna elérni a közösségi oldalait.

– Baromi furcsa volt az első pár napban, hogy hiába nyomkodom a telefonom, nem jön be semmi. Majd beletörődtem, és csak azzal foglalkoztam, ami körbevesz, ami valóban fontos. Tejesen más érzések szabadultak fel bennem, teljesen más volt minden, és lám ezt is túléltem. Már ezért megérte ide eljönni, és mindezt kipróbálni – írta a horgásztúráról Döme Gábor, akinek nyolcéves kora óta szenvedélye a horgászat, édesapjával és nagybátyjával járt horgászni az országban található tavakhoz és folyókhoz. A sporthorgászathoz szükséges tudást a helyi horgászoktól szerezte meg. Nem sok ember mondhatja el magáról, hogy amit 14 évesen megálmodott és célul tűzött ki maga elé, azt sikerült is megvalósítania. Az elmúlt évtizedek alatt profi horgász lett, több világversenyt nyert, a téma szakírója lett és filmeket forgat, Kiskunhalason gyerekeknek szervez rendszeresen horgásztáborokat, ahol tudását adja át és tanítja meg őket a halak és a természet szeretetére és tiszteletére.

– Szerencsére a stáb többi tagjának sem lett semmi baja, mindenki épen és egészségesen megúszta a dzsungeltúrát, miközben végig forgott a kamera, és olyan felvételek készültek, amelyek hűen visszaadják a megélt kalandokat és nehézségeket. Az erről készült film a tervek szerint márciusban lesz majd látható – számolt be a különleges élményről Döme Gábor, aki, mint írta, más fajta, különleges és veszélyes halakat is sikerült horogra csalnia, amelyeket szintén bemutat majd a kisfilmben.

A világbajnok horgász beszámolójában kiemelte azt is, hogy soha nem volt még úgy elzárva a világtól, hogy egy hétig ne lett volna internet, és ne tudta volna elérni a közösségi oldalait.

– Baromi furcsa volt az első pár napban, hogy hiába nyomkodom a telefonom, nem jön be semmi. Majd beletörődtem, és csak azzal foglalkoztam, ami körbevesz, ami valóban fontos. Tejesen más érzések szabadultak fel bennem, teljesen más volt minden, és lám ezt is túléltem. Már ezért megérte ide eljönni, és mindezt kipróbálni – írta a horgásztúráról Döme Gábor, akinek nyolcéves kora óta szenvedélye a horgászat, édesapjával és nagybátyjával járt horgászni az országban található tavakhoz és folyókhoz. A sporthorgászathoz szükséges tudást a helyi horgászoktól szerezte meg. Nem sok ember mondhatja el magáról, hogy amit 14 évesen megálmodott és célul tűzött ki maga elé, azt sikerült is megvalósítania. Az elmúlt évtizedek alatt profi horgász lett, több világversenyt nyert, a téma szakírója lett és filmeket forgat, Kiskunhalason gyerekeknek szervez rendszeresen horgásztáborokat, ahol tudását adja át és tanítja meg őket a halak és a természet szeretetére és tiszteletére.