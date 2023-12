Wolf Kati Magyarország egyik kedvenc énekesnője, akiért a Szerelem miért múlsz? slágere óta sokan igazi popdívaként rajonganak. Számos más műfajban, komolyzene, jazz, filmslágerek, gyerekdalok hallhattuk az elmúlt években, az idei évben azonban úgy érezte, meg kell állnia, és összegeznie a benne zajló változásokat, sikereket, kudarcokat. Ennek eredménye új lemeze.

A lemez kapcsán a következőket nyilatkozta: „Nőként, anyaként, énekesnőként megérkeztem egy állomásra, és nem volt könnyű eldönteni, melyik irányba menjek tovább. Ezeket az érzéseket, gondolatokat, kérdéseket, válaszokat nem lehetett egyetlen dalba belesűríteni, régen is azért készítettek lemezeket az előadók, mert azoknak volt egy teljes íve, egy-egy életszakaszt mutattak be dalokon keresztül. Visszakanyarodtam ehhez és dalszövegekben írtam ki magamból, hogy éppen hogyan látom magamat, és a világot, miken megyek át én, és sok hasonló élethelyzetben lévő nő. Hiányoztak az igazán táncolható lendületes, pozitív pop dalok nekem is, és szerintem a közönségnek is, ezért a lemezen igazi érzelmi hullámvasútra viszünk mindenkit!

Fotó: Láng Nándor

Nagyon örülünk, nagyon táncolunk, és elcsendesedünk, mélyen érzünk. Ahogyan az életben is megéljük a napjainkat. A lemezen a 8 új dal mellett a két feldolgozás dal közül az egyik különösen sokat jelent nekem, a Sztevanovity Zorán, Presser Gábor, Sztevanovity Dusán által írt, Apám hitte című dalt sokat játszom a koncerteken, mert számomra kifejezi azt a tiszteletet és szeretetet, amiért soha nem lehetek elég hálás anyukámnak, édesapámnak, és a családomnak. Karácsony közeledtével pedig azt gondolom, ezekről az érzésekről nem szabad elfeledkezni, és sokkal jobban kell egymásnak kommunikálnunk, hogy mik a fontos dolgok, minek van tartalma, miben hiszünk ebben a nehéz világban, és, hogy mennyit jelent nekünk a másik ember szeretete. Jelentsen mindig többet mint bármelyik tárgy, mert ezek töltenek fel minket a nehezebb napokon is!”

Az Új utakon című lemez nyolc vadonatúj dalt tartalmaz és két feldolgozást, minden dal személyes kötődés alapján került fel a lemezre.

A Wolf Kati zenekar tagjai: Wolf Kati – ének, Dandó Zolika – gitár, vokál, Herr Attila – basszusgitár, Nagy Zsolt Liszi – billentyűs hangszerek, vokál, Zombori Atus – dob