Október 2-án, hétfőn este indult a Szingli vagy svindli, egy vadonatúj taktikai párkereső műsor a VIASAT3 csatornán. A dubrovniki luxusvilla főszereplője Tápai Andi kiskunhalasi celebritás, Tápai Szabina EHF kupa-győztes magyar kézilabdázó testvére. Andi 10 férfival költözik be, de az öt hét alatt lesznek kiesők és új érkezők is.

A tíz férfi közül van, aki tényleg a szerelemért jött, és van, aki csak a győzelemmel járó pénzre hajt – ennek kiderítésében segíti a főszereplőt a tapasztalt műsorvezető, Liptai Claudia, aki minden női megérzését bevetve támogatja Andit a helyes párválasztásban. A nyomozás színteréül a csodás Dubrovnik egyik lélegzetelállító luxusvillája szolgál, melynek szomszédságában a svindlerek barátnői figyelik árgus szemekkel, hogy meddig mennek el párjaik, hogy magukba bolondítsák a főhősnőt. Bár a hölgyek zöld utat adtak pasijaiknak a főnyeremény bezsebelése reményében – hiszen, ha Andi svindlis fiút választ tévesen, akkor ő és a barátnője távozhatnak a kecsegtető 20 millióval –, a valóság néha váratlan pofonként éri őket és lovagjaikat is, így sokszor a medencés földi paradicsom egy pillanat alatt változik a megtestesült pokollá.

– Az életemnek azon szakaszában jártam épp, amikor szerettem volna kicsit kilépni a komfortzónámból, ez a műsor pedig remek lehetőséget nyújtott erre. Mindamellett a családom is teljes mértékben támogatott, miután elmeséltem nekik, hogy miről is szól, ők is úgy gondolták, hogy ez pont nekem való. Azért is izgalmas, mert ilyen még nem volt, ez valami teljesen más – mesélte Andi korábban.

Andi az első részekben azt is elárulta, hogy egy értelmes és érzelmes párra vágyik, és bízik abban, hogy a Szingli vagy svindli műsor segíti elérni a célját. Ami a svindlereket illeti, komoly kihívásokkal néznek szembe, legalábbis a barátnőik biztosan, hiszen a 20 milliós fődíjért olyan dolgokat is meg kell tenniük, amik alapvetően nem férnének bele a kapcsolatuk metodikájába, így tehát akár a megcsalás is szóba jöhet a játék kedvéért.