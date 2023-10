Korábban beszámoltunk róla, hogy a stílusos belépők és bemutatkozások után, a lányok között szinte azonnal kialakult egyfajta áskálódás, rivalizálás, és sok esetben tapintani lehetett a rossz indultatot. Szószerint tapintani, hiszen Virág és Nati csaknem verekedésbe keveredtek, hogy kivívják a milliomos figyelmét. Szerencsére a szerdai epizód alatt sem unatkozhattak a nézők, drámai vallomások szem- és fültanúi lehettünk.

Nati, aki csupán 20 éves, bevalotta, a gyermekvállalásról is lemondana, hogy Zoli az övé lehessen. A lány fiatal kora ellenére határozott és konkrét elképzelései vannak a jövőjéről, legalábbis az életszínvonaláról biztosan. A kérdés már csak az, hogy Zoli, mint szponzor, vagy mint szerető férj kell neki. Egyenlőre nem lehetünk biztosak, de az kétségtelen, hogy a szőke szépség a legapróbb női fortélyokat is beveti, és elég konkrét utalásokat tesz. A szerdai epizód alatt erre ideje és lehetősége is volt. A jachtozás alatt ugyanis kettesben maradhattot kiszemeltjével, a többi lány pedig már szinte sárgult az irigységtől.