A hétfői adásban ismerte meg Zoli azt a 17 nőt, akik tűzön-vízen átmennének azért, hogy a végén ők kapják az utolsó szál rózsát. Bár a bemutatkozás napja akár zökkenőmentes is lehetett volna, a rivalizálás máris felütötte a fejét.

Az üzletember sok nővel találkozott már, és akadt olyan is, akit a műsorban viszontlátott. De A Nagy Ő idei nagy visszatérője mégis Virág, aki korábban Árpa Attila felesége akart lenni, most ismét ringbe száll: „Én leszek a következő Mrs. Körömlakk” − jelentette ki Virág.

Ennek ellenére Zoli nem biztos abban, hogy a lánynak tényleg ő kell. Akadtak viszont olyan hölgyek is, akik öltözékükkel egyértelművé tették szándékaikat. Például Adél, aki abroncsos menyasszonyi ruhába bújt, vagy Mónika, aki bugyi nélkül állt a milliomos elé. Különleges belépőkből sem volt hiány: volt, aki helikopterrel, Ferrarival, az egész családjával, vagy éppen Rubint Rékával érkezett. A nézők hatalmas meglepetésére Réka még férjét is elhagyta − legalábbis néhány órára − hogy bemutathassa Zolinak egy kedves barátnőjét.

Egy ilyen helyzetben persze természetes a rivalizálás, de Edina már az első este bárkivel össze tudott volna veszni, amit nem is rejtett véka alá: túl őszinte és nem fogja vissza magát. Mégis a 20 éves Natália volt az, aki tettlegességig vitte a féltékenységet. A részben orosz származású szőkeséget egyébként négy férfi cipelte be egy trónon Zoli elé, jelezve, hogy a férfiak alattvalói, de úgy néz ki, a nők is hasonló szerepben vannak. Amikor Zoli Natáliával beszélgetett Virág elrabolta tőle, a határozott lány viszont nem hagyta szó nélkül: cicaharc, lökdösődés, és ki tudja még mi lehetett volna, ha a Nagy Ő nem lép közbe.