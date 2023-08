Mint arról korábban beszámoltunk, néhány napja még azt találgatták a gyönyörű műsorvezető követői, hogy ismét gyermeket vár-e a tévés, amin a kétgyermekes édesanya kiakadt a kommentelőkre. A bajai és keceli kötődésű egykori valóságshow-szereplő, műsorvezető úgy tűnik már készül a nagy napra és elkezdte szervezni az esküvőjét, amelynek részleteibe is betekintést engedett.

Már sokan vártak erre az örömhírre, ugyanis Nádai Anikó és szerelme, Hajmásy Péter még tavaly év elején jegyezték el egymást és már egy közös gyermekük is született 2022 július 2-án.

Úgy látszik most érkezett el az idő arra, hogy elkezdjék szervezni a boldog napot. Erről Nádai Anikó Instagram-oldalán számolt be korlátozott ideig elérhető sztori formájában, amelyből az is kiderült, hogy az első lépések között van a menyasszonyi ruha kiválasztása – figyelt fel rá a borsonline.hu.

„– Lassan elkezdjük szervezni az esküvőnket. De ez nem is olyan egyszerű dolog, mint ahogy azt az ember gondolná... Annak idején mondtam Petinek, hogy én sosem vágytam nagy lagzira, de valahogy most mégis fontossá vált számomra, hogy velem legyenek a legfontosabb emberek életem egyik legszebb és legmeghatározóbb napján” – írta Anikó. Az édesanya több fotót is megosztott, milyen ruhák tetszenek neki, majd megkérdezte a követőit is, nekik melyik stílus tetszik jobban.

