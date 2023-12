Ezt kellene tennie Szoboszlainak edzője szerint

Szoboszlai Dominik az eddigi legszebb gólját az angol Ligakupa harmadik fordulójában lőtte a Liverpool mezében, szerda este pedig már a sorozat negyeddöntőjében a West Ham United ellen lép pályára a csapata. Szoboszlai a kupákban általában kisebb-nagyobb pihenőt kap, és vélhetően a legjobbjait Jürgen Klopp most is a szombati, Arsenal elleni Premier League-rangadóra tartalékolja. A West Ham elleni csata előtt ugyanakkor Szoboszlai formája volt a téma, a Liverpool másodedzője beszélt a magyar középpályásról hosszabban.

Szoboszlai formája ugyanakkor a Magyar Nemzet cikke szerint most téma Angliában, olyannyira, hogy a West Ham United elleni Ligakupa-meccs előtt tartott sajtótájékoztatón is szóba került. A második számú hazai kupasorozatot ha le nem is nézi a Liverpool, de azért beárazza, hogy ilyenkor nem Klopp jelenik meg az újságírók előtt, hanem a másodedző, Pepijn Lijnders. Ő válaszolt hosszasan a Szoboszlai formáját firtató kérdésre.

Mi kell, hogy Szoboszlai újra „régi” legyen?

Huszonkét éves (valójában huszonhárom – a szerk.), még nagyon fiatal

– idézte a Liverpool hivatalos honlapja az edzőt.