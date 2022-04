Nagyívű dokumentumfilm készül Kurtág György világhírű magyar zeneszerzőről Nagy Dénes rendezésében, a Nemzeti Filmintézet, az NFI támogatásával. Az NFI Filmszakmai Döntőbizottsága 290 millió forint támogatást szavazott meg a Kurtág címmel készülő dokumentumfilm gyártására.

Az idén 96 éves Kurtág György napjaink legismertebb kortárs zeneszerzőinek, a világháború utáni avantgárd nemzedék kiváló képviselőinek egyike. 2015-ben költözött haza Franciaországból, azóta Budapesten él. Bár az idős korral járó fizikai korlátok egyre szűkebbre szabják mindennapjainak külső kereteit, belső, szellemi élete továbbra is rendkívül gazdag.

A film különleges feladatának gondolom, hogy Kurtág messziről nézve sokszor bonyolult zenéjét közel hozza és megszerettesse a nézővel. Célunk, hogy emberi nézőpontból mutassuk meg az idős és őszinte embert, aki meri vállalni törékeny mivoltát a kamera előtt. Ez a mély őszinteség adja a film gerincét. Egy ember, aki a zenében él, akit átragyog a zene szeretete. A film ugyanakkor arra is vállalkozik, hogy a film nyelvén közelítse meg Kurtág műveit, egyfajta vizualitást teremtsen a művek köré

– fogalmazott Nagy Dénes, a Természetes fény Ezüst Medve díjas rendezője, aki egyben a film forgatókönyvét is jegyzi.

Kurtág életútja európai tájakon, életműve az európai zene- és kultúrtörténet több mint ezer évén vezet keresztül. A gregoriántól a legfrissebb kortárs trendekig a művészi zene valamennyi korszaka és stílusirányzata érdekli és hatással van rá, de az európai és magyar irodalom, illetve képzőművészet is meghatározó élményforrást jelent számára. A dokumentumfilm Magyarország mellett a zeneszerző életének más fontos helyszínére is elviszi a nézőt, mint például Romániában Lugosra, ahol született és Herkulesfürdőre, ahol gyerekkora egy részét töltötte. A film a tervek szerint még Franciaországban, Svájcban, Hollandiában, Olaszországban és Izlandon is forog.

A zene nagyjai szólalnak meg a filmben

Kurtág György mellett olyan zenei nagyságok szólalnak majd meg a filmben többek között, mint Víkingur Ólafsson, Thomas Ades, Eötvös Péter, Rados Ferenc, Pierre-Laurent Aimard, Salvatore Sciarrino, Barbara Hannigan, Benjamin Appl vagy Heinz Holliger, akiknek megismerése Kurtág világának megértésén túl látleletet ad a klasszikus zenekultúra mai helyzetéről.

A Kurtág film producere Ugrin Julianna, aki számos nagy sikerű alkotást jegyez (Szerelempatak, Könnyű leckék, Folyékony arany), és akit az Egy nő fogságban című filmért a legjobb dokumentumfilm díjára jelölt az Európai Filmakadémia. A készülő film operatőre Dobos Tamás, zenei szakmai tanácsadója Fazekas Gergely zenetörténész. A Kurtág film a Budapest Music Centerrel együttműködésben készül, és a tervek szerint 2024-ben lesz látható.

