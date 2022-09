A Metropol úgy tudja, felakasztotta magát egy kamasz, aki a 11. osztályba járt az Újpesti Bródy Imre Gimnáziumban.

A lap munkatársa a helyszínen megtudta, hogy a fiatal fiút Gergőnek hívták, akire édesanya talált rá. A diák a 11. osztály média tagozatába járt. Nem volt visszahúzódó, mosolygós, vidám fiú volt. A diákokat és a tanárokat is megviselte – mondta egy iskolában tanuló diáklány a lapnak.

Közben elözönlötték a gimnázium Facebook-oldalát az együttérző szülők és diákok kommentjei, miután kiposztoltak egy fekete gyertyát ábrázoló képet.

„Borzasztó és nagyon felkavaró érzés! Nyugodjon Békében és megnyugvást találjon a család azt kívánom” – írta a poszt alá egy nő.

„Részvétem a családnak! Nem találok szavakat!” – írta egy másik hozzászóló.

Vonat elé lépett a kiskamasz

Az önmagában is megrázó hírt csak tetézi, hogy a napokban egy másik fiatal, egy 11 éves kislány is öngyilkosságot kísérelt meg. Vonat elé lépett Gyürén, miután úgy döntött, az iskolai zaklatások elől a halálba menekül. Hanna jelenleg is élet és halál közt lebeg - írja a Bors.

Van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!

Borítókép: illusztráció