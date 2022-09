Folytatják 2 órája

Az új tanévben is lesz iskolatej és iskolagyümölcs program

Az iskolatej és az iskolagyümölcs program a 2022/2023. tanévben is folytatódik, a kormány továbbra is biztosítja az ehhez szükséges nemzeti forrást – közölte az Agrárminisztérium (AM) szerdán.

A kormány az idei tanévben is biztosítja a szükséges nemzeti forrást az iskolatej és iskolagyümölcs programhoz Forrás: MTI Fotós: Kovács Tamás

A közleményben kiemelték: a baloldali sajtóban megjelent álhírekkel szemben több százezer gyermek jut friss tejtermékhez és gyümölcshöz az iskolatej-, valamint az iskolagyümölcs- programokon keresztül, amelyekhez a kormány ebben a tanévben is biztosítja a szükséges forrást. A program elsődleges célja, hogy a felnövekvő generációkban kialakítsa az egészséges táplálkozási szokásokat, a rendszeres tej- és tejtermékfogyasztás, valamint a zöldség- és gyümölcsfogyasztás iránti igényt, ezáltal csökkentve a túlsúly, az elhízás és az ezekhez kapcsolódó betegségek korai kialakulásának kockázatát – írták. Az iskolatej program Magyarország Európai uniós csatlakozásakor, 2004-ben indult el. A kezdeményezés bevezetésekor első körben csak az általános iskolások számára volt biztosított az iskolatej, majd lehetőség nyílt az óvodások és középiskolások ellátására is. A program részeként az egészséges élelmiszereken kívül játékos formában hívják fel a tanulók figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára, elősegítve a diákok ismereteinek bővítését a zöldség-gyümölcs és a tej ágazattal kapcsolatban – olvasható az Agrárminisztérium közleményében.

