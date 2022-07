Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a Derecske alma mint elnevezés uniós oltalomban részesüljön, felkerüljön azoknak a termékeknek a jegyzékére, amelyeknek a neve védelemben részesül az Európai Unióban – közölte az Agrárminisztérium (AM) szerdán.

Az Agrárminisztérium Földrajzi Árujelzők Programjának eredményeként így 80-ra emelkedett ezek száma: 29 magyar élelmiszer, 38 magyar bor és 13 magyar pálinka elnevezése védett az EU területén – írták.

A közlemény szerint Magyarország gazdaságában a mezőgazdaság és az élelmiszeripar különleges jelentőségű. Az ország számos kiváló minőségű és egyedi termékkel büszkélkedhet. Az olyan – nemzetközi színtéren is elismert – megjelölések, mint a Szegedi paprika, a Tokaji bor vagy a Balatoni hal Magyarország, azon belül az elnevezésükben megjelölt termőhely, település, régió hírnevét is öregbítik. Ezek a termékek a magas minőségi követelmények fenntartása mellett az uniós oltalom révén komoly hozzáadott piaci értéket is jelentenek.

A Derecske alma termesztése a Hajdú-Bihar megyében található Derecske városához, Hajdúbagos, Konyár, Sáránd és Tépe településekhez köthető. Az elnevezés több különböző almafajtára vonatkozik ugyan, ám abban megegyeznek, hogy magas kalciumtartalmuknak köszönhetően nagy húskeménységűek, ropogósak és hosszú ideig tárolhatóak. A Derecskére és térségére jellemző talaj- és éghajlati adottságoknak, illetve a termelők elkötelezett munkájának és szaktudásának köszönhetően a Derecske alma termesztési kultúráját és egyedi minőségét korábban már számos rangos szakmai díjjal is elismerték – ismerteti a közlemény.

Borítókép: Egy munkás golden almát szed a Bold-Agro Kft. almáskertjében, Derecske határában 2015. szeptember 9-én. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt