A BDPST Zrt. üzletrész-adásvételi szerződést írt alá a Gránit Bank Zrt. 57 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról, és a jogszabályoknak megfelelően benyújtotta a tranzakció zárásához szükséges pénzügyi felügyeleti engedély iránti kérelmet a Magyar Nemzeti Bankhoz, az elbírálás folyamatban van – írja a cég közleménye nyomán a Világgazdaság.

Cégcsoportunk elkötelezett pénzügyi befektetőként hosszú távon kívánja támogatni a Gránit Bank üzleti stratégiáját. Tőkeemelés formájában biztosítani kívánjuk a bank további dinamikus növekedéséhez szükséges tőkét. A BDPST Group célja, hogy a befektetéssel tovább diverzifikálja a cégcsoport tevékenységét. Hiszünk a Magyarországon, de globálisan is átalakuló pénzügyi szektor üzleti lehetőségeiben, ezért is kerestünk olyan befektetést, ahol a jövő sikereinek zálogát jelentő digitális szemlélet már adott

– emelte ki Tiborcz István, a BDPST Group tulajdonosa.

A Gránit Bank irányításában a tranzakció nem jelent változást, a bankot továbbra is Hegedüs Éva elnök-vezérigazgató vezeti, aki kisebbségi tulajdonosként is érdekelt marad a bank részvényesi értékének növelésében, miközben a Magyar Bankszövetség elnökségi tagja is.

Az új tulajdonos deklarálta, hogy további tőkeemelést kíván megvalósítani a Gránit Bankban, tervei hosszú távúak. Emellett támogatja a bankban megvalósuló 16,7 milliárd forintos Új Munkavállalói Résztulajdonosi Program indítását is.

A Gránit Bank 2010 májusában, zöldmezős bankként kezdte meg tevékenységét, mérlegfőösszege az alapítás óta a kilencvenszeresére nőtt, és az idén megközelíti a 700 milliárd forintot, így mára Magyarország leggyorsabban növekvő bankjává vált, miközben a hitelek és a kötvények együttes összege több mint 300 milliárd forint. A bank ügyfélszámláinak száma meghaladja a 83 ezret, és a nem-teljesítő hitelek (NPL) rátája pedig mindössze 0,03 százalék, amely érték bőven a hazai bankszektor átlaga alatt marad. Új alapokra helyezte a jelzáloghitelezést, lehetővé tette a teljesen online hiteligénylési folyamatot, amelynek köszönhetően közel 50-szer nagyobb nagyságrendben fogadott be hitelkérelmet, mint egy esztendővel ezelőtt. Lakossági betétállománya 24 százalékkal bővült, a hitelezési tevékenység, mind a lakossági, mind a vállalati szektorban kétszámjegyű növekedést ért el.

Borítóképünkön Tiborcz István, a BDPST Group tulajdonosa, fotó: BDPST Group