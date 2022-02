57 évvel ezelőtt két csecsemőt elcseréltek az Oklahoma Cityben található kórházban. "Az eset mindkettejük életét felborította, ezért be is perelték a kórházat" – írja a Daily Beast nyomán a life.hu.

Az egyik nő, Tina Ennis rendelt egy DNS-tesztet az internetről, mert szeretett volna többet megtudni az anyai nagyapjáról. Ekkor még nem sejtette, hogy milyen sorsfordító lesz a teszt eredménye.

A nőnek nem volt semmilyen DNS-egyezése a családjával, viszont sok Brister vezetéknevű emberrel igen. A legfurcsább pedig az volt, hogy nem ismert ilyen nevű embert. Ennis lánya kutakodni kezdett a neten és rátalált egy Jill Lopez nevezetű nőre, aki akkor született, mint az édesanyja, az eredeti vezetékneve pedig Brister volt.

Felkeresték Lopezt, akinek a DNS-e megegyezett Ennis anyjáéval. A két nő beperelte a kórházat, ahol összecserélték őket.

"Rendbe kellett hoznom az érzelmeimet, mert ez elég sok minden, amit az embernek át kell gondolnia. Például, hogy neked is volt egy anyukád, nekem is volt egy anyukám, és most már egy másik anyukám van" - nyilatkozott Lopez.