Kulcsár Edina és Csuti váltig állította, hogy a házasságuk nem egy harmadik fél miatt ment tönkre, a hétfői hírek azonban sok mindent más megvilágításba helyeztek. A kommentelők nyomást helyeztek Edinára, aki kénytelen volt felvállalni az igazságot, és a közösségi oldalán tudatta rajongóival, hogy újra szerelmes. Vágyának személye pedig nem más, mint a 25 éves G.w.M azaz Varga Márk, akivel Edina nemrég közös projektekbe kezdett. A munka közelebb hozta őket egymáshoz és lángra lobbant a szerelem a volt szépségkirálynő és az énekes között – írja a Bors.

– Amit érzek eziránt a fiú iránt, olyan erős és megmagyarázhatatlan, amivel még tényleg nem találkoztam! Lehet, hogy elsőre sokan azt mondják, hogy jézusom… mert ,,hamar” továbbléptem, de én már több hónapja lezártam magamban a múltat.

Megléptem, amitől a megváltást reméltem és utána egyből egy ilyen ajándékkal örvendeztetett meg a sors! A SZERELEMMEL! – írta Facebook-posztjában Edina.

Széthullott családok

A modell úgy érzi, nem tud és nem is akar tovább bujkálni, szeretné felvállalni valódi érzéseit. Hogy ezzel az őszinteséggel az újdonsült sztárpár milyen kárt okozott, az nyilvánvaló. Kiderült ugyanis, hogy G.w.M. már január elején bejelentette: elhagyja a családját, feleségével már több mint egy hónapja nincsenek együtt. A rapper, aki rendszeresen hangoztatta családcentrikusságát, két kisgyermeket hagyott az édesanyjukra.

– A gyerekeinket közösen neveljük, ez soha nem is volt kérdés köztünk. Számomra ők a legfontosabbak és bármikor tudok is velük találkozni. Mindenben maximálisan támogatom őket a továbbiakban is. A viszonyunk jó maradt, a két gyermekünk lelke a legfontosabb számunkra – nyilatkozta a közösségi oldalán az énekes.

Honnan indult?

Kulcsár Edina és G.w.M. szerelme – bár a modell állítása szerint csak a szakítás után bontakozott ki – nem új keletű lehet. Elég csak beírni a pár nevét az interneten, kiderül, hogy novemberben egy közös klipet jelentettek meg. A szerelmes dal, amit a fiatal énekes írt, felér egy szerelmi vallomással Edinának, aki a videóban a szerelmét alakítja.

A közös klipet hamarosan egy közös dal is követi, azonban olyan tények is napvilágot láttak az elhagyott férjtől, amik egyenesen bizarrá teszik ezt a helyzetet.

– Én mutattam be őket egymásnak. Én segítettem a közös videóklipjükben, és előfordult, hogy én vittem az énekórákra Edinát.

Nem tudom, mit érzek, de egy picit tragikomédiában érzem magam

– kezdte a Bors megkeresésére Csuti.

Düh és meglepettség

Kíváncsiak voltunk rá, Csuti mit szól az újonnan felvállalt kapcsolathoz, hiszen mégiscsak neki kellett szembesülnie a ténnyel: Edina egy fiatalabb fiúra cserélte le, akivel hónapok óta közeli kapcsolatot ápolt férje mellett.

– Nehéz bármit mondani. Én továbbra is küzdök azért, hogy a gyerekeimnek olyan apja legyek, mint eddig, és a velük töltött időből töltekezzek – mondta megtörten Csuti, aki arról is beszélt, milyen érzések kavarognak benne.

– Mérhetetlen harag van bennem. Azt hiszem, a hogyan és a mikor az nagyon sok kérdésre ad egy másfajta magyarázatot.

De elfogadom, ami történt. Őszintén szólva nagyon csalódott vagyok a történtek miatt. Sajnos Edina nem mindig volt velem őszinte – tette hozzá a sikeres üzletember, aki a történtek ellenére jó viszonyban akar maradni Edinával. Ha másért nem, a közös gyerekeik miatt.