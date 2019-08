Világtalálkozót tartottak a Péterfi-leszármazottak

600 évvel ezelőtt Péterfi Miklós két jelentős győzelmet is aratott a Temességbe betörő törökök felett, erre emlékeztek Kibéden július végén.

Az M1 aktuális csatorna Kárpát Expressz című kulturális műsorának stábja a Kis-Küküllő menti Kibéden járt, amely egykoron a történelmi Marosszék egyik legnépesebb faluja volt. A székelyföldi magyar településen ma valamivel több mint 1500-an élnek.

A hagymatermesztés hazájaként ismert Kibéd keletkezését és korát sok titok övezi, de az bizonyos, hogy a falunak nem csak a különlegesen finom lilahagyma-termés, hanem egy ősi nemesi család tagja is hírnevet szerzett.

600 évvel ezelőtt, Zsigmond király idejében, Péterfi Miklós két jelentős győzelmet aratott a Temességbe betörő törökök felett, és ezzel kiérdemelte a nemesi címet.

A kibédi Péterfiek évszázadok óta úgy tartják, hogy ereikben a hős Péterfi Miklós nemesi vére csörgedezik, ezért a győztes csaták 600. évfordulóján megszervezték a Péterfi családok első találkozóját.

„Péterfi család tagjai akármilyen távol is éltek, és akárhány generáció óta nem éltek Kibéden, mégis hazatértek. Hiszen, ha nevetekben ott van, hogy kibédi Péterfi, akkor ez a név összeköt benneteket és ez a falu, ez a település összeköt bennünket” – mondta a szentmisén Sipos-Vizaknai Balázs, a falu református lelkésze.

Az Ausztráliából hazatért Péterffy Kund lelkész hirdetett igét, az úrvacsoraosztásnál pedig Péterffy György budapesti lelkész végzett szolgálatot.

A Magyarországról érkezett Kossuth-díjas szobrászművész, Péterfy László unokatestvéreivel közösen álmodta meg a találkozót.

Mostantól a művész saját alkotása, a kibédi templomkertben elhelyezett Bethlen Gábor-mellszobor hirdeti a világtalálkozónak is nevezhető esemény emlékét.

„Péterffy Árpád ötötd-hatod unokatestvéremmel és Péterfy Ferenc első unokatestvéremmel szükségét láttuk, hogy próbáljunk egy olyan találkozót megszervezni, ahol a még elérhető családtagok összegyűlnek Kibéden” – fogalmazott Péterfy László.

A Péterfiek pár órára joggal érezhették úgy, hogy egyetlen országhatár sem választja el őket, hiszen

a szélrózsa minden irányából érkeztek a családtagok, rokonok, unokatestvérek, hogy megismerjék egymás és a híres família történetét.

„Kolozsvári születésű vagyok, de én jelenleg, Sydney-ben, Ausztráliában szolgálok immár 20 éve. Családommal együtt érkeztem. Feleségemmel, Rékával és a 4 gyerekkel, Teklával, Hunorral, Magorral és Sarolttal és természetesen a tágabb családdal: testvéreimmel és édesanyámmal együtt vettünk részt ezen a 600 éves találkozón” – mesélte Péterffy Kund református lelkész.

Péterffy Gyöngyi, pár éve Amerikából hazatelepült költőnő is örömmel jött el a találkozóra:

„Mindig is az összmagyarságban gondolkodtam. Egymáshoz tartozunk, bárhol élünk, bárhol vagyunk. Természetes a családommal való összetartozás. Ez egy erőt nyújtó esemény”

– mondta a költőnő.

Muzsika és néptánc kísérte az ünneplést a művelődési házban, ahol a családfakutatás sok-sok életúttal és személyes történettel egészült ki.

Péterfi Erzsébet arról beszélt, nem is tudták, hogy ennyi Péterfi van a világban és ezek mind innen származtak, ebből a kis faluból.

„Hát ez egy nagyon-nagy öröm és nagyon jó érzés. Örülök, hogy itt lehettem és lehetőségem volt hazajönni. Elég gyakran jövök ide a faluba és mi itt a Péterfiekkel nagyon összetartunk, meg hát tartjuk a rokonságot, barátságot. De hogy ennyi idegenből jött Péterfivel is találkozni tudtam… ez nagyon jó dolog!” – fogalmazott meghatódva a balatongyörki Péterfi Erzsébet.

A kibédi Péterfi család tagjai megmutatták, hogy bárhol is élnek a világban, ma is fontos számukra az, ami összeköti őket, és személyesen is megtapasztalhatták, hogy egy család történelmén át a nemzet történelmét is meg lehet ismerni.