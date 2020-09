Minden ötödik ember allergiás, és számuk folyamatosan nő Magyarországon

Civilszervezetek szerint szigorítani kellene az ellenőrzéseket, mert a gyommal szennyezett terület kevesebb mint egy százalékát találják csak meg.

Még hónapokig, a talajmenti fagy beálltáig okozhat tüneteket a parlagfű pollenje az allergiásoknál. Civilszervezetek szerint szigorítani kellene az ellenőrzéseket, mert a gyommal szennyezett terület kevesebb mint egy százalékát találják csak meg. Idén eddig a hatóság 5,7 millió forint bírságot szabott ki.

Évente 40-50 milliárd forintot költ a lakosság allergiagyógyszerekre, az orvosi ellátás is legalább ennyibe kerül – mondta Kelen Andrásné, a ParlagfűPollen No Egyesület (PPNE) elnöke a Világgazdaságnak. A legnagyobb gondot az okozza, hogy a levegőben lévő pollen mennyisége nem csökken, a parlagfüves területek közelében egy köbméter levegőben eléri akár az ezer darabot is az orvosilag elfogadott harminccal szemben. A parlagfűre érzékeny allergiások évek óta több hónapon át szenvednek, mert a gyom augusztus elejétől a fagyok beálltáig virágzik a földeken.

Szigorítani kellene az ellenőrzéseket, mert a parlagfűvel szennyezett területeknek csak kevesebb mint egy százalékát találják meg, és még ezeken a helyeken sem biztos, hogy elindul a közérdekű védekezés – mondta Kelen Andrásné, aki szerint határidőkkel és felelősökkel megnevezett, összehangolt programra van szükség, amely folyamatos számonkérés mellett a parlagfű pollenkoncentrációjának csökkenését garantálja. Magyarországon a parlagfű-allergiások aránya a teljes lakosság körében 20 százalék felett van, évente 3-4 százalékkal nő a betegek száma, és már elérheti a kétmilliót is.

Augusztus végéig a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 5,7 millió forint bírságot szabott ki a parlagfű miatt.

A legtöbb eljárás Pest, Hajdú-Bihar, Csongrád-Csanád megye területén indult – válaszolta a Világgazdaság megkeresésére a hatóság. Összesen 15 megyében 106 esetben szabtak ki bírságot, amelynek összege az idén 15 ezer és 150 ezer forint között alakult.

A tavalyi évhez képest 26,9 százalékkal csökkent júniusban a vényre kiváltott allergiagyógyszerek száma a Hiflylabs Zrt. adatai szerint, a júliusi forgalom éves alapon gyakorlatilag nem változott. Az előző hónapokhoz viszonyítva viszont júniusban 6,5, júliusban 18,1 százalékkal nőtt a receptköteles allergiagyógyszerek forgalma.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) lapunknak küldött adai szerint az idén már 3,5 milliárd forintot költöttek a patikákban a betegek különböző allergia elleni vényköteles szerekre, tavaly egész évben ez az összeg 6,7 milliárd forint volt. Idén csak orrsprayre 613 millió forint ment el.

Nagyon magas a pollenkoncentráció nemcsak Magyarországon, de már Ausztriában is – mondta Nékám Kristóf allergológus, klinikai immunológus a Világgazdaságnak. Eddig Ausztriában csak a magyar határtól tíz kilométeres körzetben volt jellemző a gyomnövény jelenléte, most már bőven van parlagfű Ausztria középső területein is. Az allergiásoknak ráadásul egy újabb gyomnövény okozhat súlyos tüneteket, a falgyom, amely eddig a mediterrán országokban, például Olaszországban volt megtalálható, de már Magyarországon is megjelent. A szakember szerint elképzelhető, hogy a falgyom a parlagfű vetélytársa lesz valamikor. Nékám Kristóf szerint szükség lenne egy magyarországi allergiarizikó-térképre, amelyet az orvosoknál jelentkező allergiás betegek száma alapján lehetne elkészíteni, és ehhez kellene a betegellátást is igazítani, a következő évben pedig a parlagfű irtását a jelentősen fertőzött területeken kellene kezdeni.

Nincs könnyű helyzetben, aki ma allergológushoz szeretne bejelentkezni, a csúcsidőszakban hatalmas várólisták alakulnak ki. A privát rendelőkben pedig egy-egy vizsgálat 20-30 ezer forintba kerül.

