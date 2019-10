Hétvégétől rövidebbek lesznek a nappalok

Az óraátállítás hosszú távú egészségkárosító hatása tudományosan nem bizonyított, de rövidtávon valamennyien érezhetjük, hogy okozhat kellemetlenségeket.

Az Európai Unió döntése nyomán a tagállamok saját hatáskörükben döntenek majd arról, hogy melyik időzónába szeretnének tartozni, miután a tervek szerint 2021. március 28-án hajnali 1 órakor utoljára megtörténne a nyári időszámításra való átállás – írja a csalad.hu.

Egyértelmű, melyik lenne jobb

Egyre több a bizonyíték arra, hogy a rendszeres túl korai ébredés vagy a késő esti napfény nincs jó hatással az emberi szervezetre. A Magyar Alvás Szövetség elnöke szerint biológiai szempontból az lenne a jobb, ha Magyarország a téli időszámítást választaná.

„A nyári időszámítás tulajdonképpen egy kitalált időzóna, amely alkalmas az emberi bioritmus megzavarására”

– fogalmazott G. Németh György.

A szakember szerint a biológiai óra már kismértékű ingadozása is felboríthatja az alvás-ébrenlét ritmusát, jelentősen befolyásolja a biológiai funkciókat, a vérnyomást, a pulzusszámot, a testhőmérsékletet és a glükokortikoid hormonok szintjét is.

A Magyar Alvás Szövetség állásfoglalása szerint egyre több bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy

a rendszeres túl korai ébredés vagy a késő esti napfény, bármilyen csalóka legyen is ez utóbbi, negatívan befolyásolják a közérzetet,

a szellemi frissességet, az iskolai teljesítményeket, sőt esetenként a gazdasági teljesítményt is.

Mit mond a tudomány?

Az alváskutatás, a napszakos ritmusok jelentőségének és szerveződési mechanizmusainak feltárásáért adott 2017-es élettani Nobel-díj, a baleseti statisztikák és még sok minden más arra tanít bennünket, hogy az órákat nem célszerű átállítani, sem pedig a korán kelést erőltetni, vagyis az eredeti, az időzónánknak megfelelő idő visszaállítása lenne a legészszerűbb döntés élettani, egészségügyi szempontból. Sok évezred év óta élünk olyan időbeosztás szerint, amelyben a tevékeny óráink súlypontja a természetes fénnyel szinkronizált, és ez a jelenlegi téli időszámításnak felel meg leginkább.

Vezessenek óvatosan!

Vasárnap a téli időszámítás kezdetével a nappalok rövidülnek, így

sokkal többet kell sötétben autózni, ez pedig különös terhet ró a sofőrökre.

A vezess.hu felhívja a figyelmet, hogy az autózási körülményeket a hűvös, nyálkás időjárás is befolyásolja. Ezért ahogy az immunrendszerünket is érdemes felvérteznünk az évszak betegségeivel szemben, úgy a megváltozott időjárási viszonyok miatt is meg kell tennünk pár óvintézkedést, hogy elkerüljük a baleseteket: