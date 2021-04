Fesse haját otthon, egyszerűen!

Nem kell profi segítségét kérnie, néhány egyszerű lépéssel saját maga fodrászává válhat.

Ezt ne hagyja ki! A magyarok többsége elítéli az oltásellenességet

Bizony nem mindenki jutott el hajat festetni a korlátozások szigorítása előtt, így mostanra sokan szembesülnek lenövéssel vagy ősz hajszálak megjelenésével. Ha ismerősek a problémák, ideje megismerkednie az otthoni hajfestés praktikáival. Ehhez nyújt segítséget a Vasárnap Reggel legutóbbi lapszáma.

Találja meg a megfelelő készítményt!

Meglepő módon minél egyszerűbb a hajfesték használata, annál jobb. Lehetőleg tehát ne csöpögjön, de ne legyen túl sűrű sem, mert akkor nehéz lesz eloszlatni a hajszálakon. A gél állagú termékek például ideálisak otthoni alkalmazásra, de már léteznek hab állagú, úgynevezett mousse festékek is, amelyeket úgy kell használni, mint a sampont. De amennyiben ősz hajszálai vannak vagy hosszan tartó színezést akar elérni, a tartós hajfestékek közül válasszon. Mindig ellenőrizze a dobozon, hogy a készítmény megfelel-e ezeknek a kritériumoknak, és ne az alapján döntsön, hogy mennyire vonzó a csomagolása. Elengedhetetlen továbbá, hogy amennyiben nem mellékelnek a csomagban kesztyűt, vegyen külön, mivel így óvhatja meg a bőrét festés közben. Ha pedig a haja a vállánál hosszabb, akkor minden esetben legalább két doboz festékkel számoljon.

Sajnos az új szín kiválasztásával nem lehet biztosra menni, mivel a végeredmény változhat az eredeti hajszerkezettől függően. Figyeljen tehát arra, hogy lehetőleg ne vállaljon túl nagy kockázatot, vagyis ne most akarjon a természetes hajszínétől merőben elütő árnyalattal próbálkozni. Nem érdemes továbbá bonyolult technikáknak, kontraszt vagy ombré megalkotásának sem nekifognia. Ezeket bízza inkább a szakemberekre. Ha viszont csak a lenövést szeretné eltüntetni, a termék kiválasztásában támpontot adnak a dobozon feltüntetett színminták. Amennyiben nem tudja, a fodrásza eddig melyikkel kezelte a haját, érdemes telefonon az ő véleményét is kikérnie.

Fordítson elég időt rá!

Ha először használja a festéket, akkor a művelet előtt 48 órával végezzen bőrpróbát például a füle mögött. Ha az adott terület viszket vagy feldagad, akkor inkább ne kockáztassa meg a komolyabb allergiás reakciót. Sosem szabad továbbá a frissen mosott hajat festeni, ugyanis a fejbőrön keletkező természetes zsírréteg véd az erőteljes összetevők károsító hatásaitól. A festés előtti utolsó hajmosásnál viszont ügyeljen arra, hogy alapos munkát végezzen. Masszírozással eltávolíthatja a levált bőrdarabokat és a korábban használt hajformázó szerek maradványait, így a színezőanyagok könnyebben be tudnak majd épülni a hajszálakba.

Színezésre fel!

Mielőtt belekezd, készítsen ki egy hajfestő ecsetet, valamint hosszabb haj esetén műanyag csipeszeket is. Ezután terítsen a vállára egy régi lepedőt vagy törölközőt. A hajtőhöz és a fülére vigyen fel zsíros krémet, így az elkent festék könnyebben eltávolítható. Ha az előkészületek megtörténtek, akkor a termék csomagolásán feltüntetettek szerint keverje ki a hajfestéket. A felvitele előtt mindenképpen húzza fel a kesztyűt. A legtöbb készítménynél száraz frizurán kell alkalmazni a festéket. A színezést a hajtőnél kezdje és tincsről tincsre haladjon. A hajvégek csak ezután következhetnek. Végül egy műanyag fésűvel próbálja meg átfésülni az egész frizurát, hogy a festék egyenletesen oszoljon el és a hajszálak közepe se maradjon száraz. Kesztyűs ujjaival át is masszírozhatja a haját, így oda is jut a festékből, ahova eddig esetleg nem került. Az egész keveréket használja fel, mivel tárolni nem szabad. Figyeljen továbbá arra, hogy szigorúan tartsa be a készítmény hatóidejére vonatkozó utasításokat. A kesztyűt a leöblítés alatt se vegye le. Végül pedig alkalmazza a csomagban általában mellékelt balzsamot, mivel regeneráló anyagokat tartalmaz és elengedhetetlen a szín rögzítéséhez is. Festés után viszont legalább két napig ne mosson hajat, és akkor is figyeljen oda arra, hogy a víz ne legyen túl forró, mert erősen roncsolhatja a hajszálakat. Érdemes továbbá a későbbiekben speciális színvédőhatású sampont és balzsamot választani.

A lenövést 4-6 hetente ajánlott befesteni. Ebben az esetben először csak a lenőtt részekre vigye fel a készítményt és hagyja állni a teljes hatóidőben. A haj közepére és a végekre elég 10 percre felkenni a terméket. Ezzel megóvja a haját, mivel nem torlódik fel rajta felesleges festékréteg.