Dobja fel hagyományos szilvalekvárját!

A hagyományos ízeken túl feldobhatjuk lekvárunkat a gyümölcshöz pluszban hozzáadott magvakkal, fűszerekkel.

Szezonja van a szilvának, amiből mennyei lekvárokat készíthetünk. Ha valami újdonságot pakolna a kamra polcaira, akkor ezeket ajánljuk.

A zamatos szilvának közel kétezer faja van. Fogyaszthatjuk frissen, vagy aszalva. Készülhet belőle sok-sok sütemény, leves és persze lekvár, vagy gombóc is. A nyár közepén jelennek meg az első szilvák a piacon, és fajtától függően, egészen októberig vásárolhatunk szilvát a piacokon. A szilva mellett szól a magas víztartalma (85%), ahogyan az is, hogy 100 gramm szilva alig 50 kalóriát, és 10 gramm szénhidrátot tartalmaz, így diétázók számára is ideális lehet. A Vidék íze magazin a kedvenc szilvalekvár receptjeit hozta el.

SZEGFŰSZEGES SZILVARÖSZTER

Elkészítési idő: 30 perc 1 adag: 60 kcal

Hozzávalók:

2 kg szilva

10-20 dkg cukor (a szilva édességétől függően)

10-15 szem szegfűszeg

Megmossuk és kimagozzuk a szilvát. Befőző lábasba dobjuk, és elkezdjük főzni. Csak addig kell sűrűbben kevergetni, míg levet nem ereszt. Egy teatojásban hozzáadjuk a szegfűszeget is. Addig forraljuk, míg az egész átfő, de a szilvák még szépen egyben maradnak. Ekkor hozzáadjuk a cukrot, s még két-három percig forraljuk. Kidobjuk belőle a szegfűszeget, és azonnal csírátlanított kis üvegekbe töltjük.

PÖRKÖLT DIÓS SZILVALEKVÁR

Elkészítési idő: 35 perc 1 adag: 80 kcal

Hozzávalók:

2 kg szilva

10-20 dkg cukor (a szilva édességétől függően)

20 dkg dió

Megmossuk és kimagozzuk a szilvát. Elkezdjük főzni egy lábasban. Közben egy serpenyőben megpirítjuk a durvára tört diót. Kiöntjük egy tányérra. Ha a szilva szétesett apró darabokra és némileg besűrűsödött, hozzákeverjük a cukrot meg a diót, és még két-három percig forraljuk. Rögtön üvegekbe töltjük.

RUMOS-FAHÉJAS SZILVAKRÉM

Elkészítési idő: 50 perc 1 adag: 60 kcal

Hozzávalók:

2 kg szilva

10-20 dkg cukor (a szilva édességétől függően)

1 rúd fahéj

fél deci rum

Megmossuk és kimagozzuk a szilvát. Lábasba rakjuk, főzni kezdjük. Ha már levet eresztett, hozzádobjuk a fahéjat is. Addig főzzük, míg teljesen meg nem fő a szilva, és szét nem esik. Ekkor kidobjuk belőle a fahéjat, és átpasszírozzuk egy szűrőn. Visszaöntjük a fazékba, hozzáadjuk a cukrot, s miután felforrt, még pár percig főzzük. Levesszük a tűzről, belekeverjük a rumot, és azonnal üvegekbe töltjük.

GYÖMBÉRES SZILVADZSEM

Elkészítési idő: 40 perc 1 adag: 70 kcal

Hozzávalók:

2 kg szilva

10-20 dkg cukor (a szilva édességétől függően)

1 teáskanál őrölt gyömbér

1 csomag vaníliás cukor

Megmossuk és kimagozzuk a szilvát. Elkezdjük főzni. Hozzáadjuk a gyömbért is. Addig főzzük, míg szépen be nem sűrűsödik. Ekkor hozzáadjuk a cukrot és a vaníliás cukrot, és néhány percig együtt forraljuk. Botmixerrel pürésítjük. Tisztára mosott üvegekbe töltjük.

