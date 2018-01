Csokoládékarneválra várják Pécsen az ínyenceket

Tizennyolc kiállítóval, szakmai és gyermekprogramokkal február 3-án és 4-én rendezik meg a hatodik Pécsi Csokoládé Karnevált a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben.

Az ország minden részéből érkező csokoládékészítők a nagy áruházak polcain nem megtalálható termékeket állítanak elő kis manufaktúráikban – mondta Mosonyi Éva csokoládékészítő, a rendezvény szervezője.

Ismertetése szerint a csokoládé minden témáját felölelő szakmai programokat, különleges gyermekfoglalkozásokat tartanak, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) háromdimenziós munkacsoportja a kiállításon mutatja be a 3D technológia művészeti alkalmazását. Meglepetésként idén Zsolnay-csokoládécsempe festését követhetik figyelemmel a helyszínen a látogatók.

Mosonyi Éva a részletekről közölte: a szakmai programok fő előadója Csiszár Katalin a Rózsavölgyi Csokoládé manufaktúra műhelyéből, aki egy afrikai falu életén keresztül mutatja be a csokoládé készítését. Dietetikus beszél a kakaós édesség egészséges emberi szervezetre gyakorolt hatásáról, továbbá a szerencsi csokoládégyártól frissen nyugdíjba vonult Maszler László az ágazat magyarországi történetét kóstolókkal mutatja majd be – sorolta.

Egyebek mellett bonbonnal is malmozhatnak a gyerekek, akiket édességeket szállító kisvasút is vár majd. A Total Art Egyesület Gombóc Artúr rajzfilmkarakterét életre keltő animációs játszóházzal is készül.

A karnevál házigazdája Lokodi Ákos kreatív séf, aki négy alkalommal készít csokoládés ételeket a látogatók előtt. Nyitrai Miklós, a PTE orvoskarán működő biofizikai intézet igazgatója a többi között arról beszélt, hogy a karneválra egy olyan 3D-nyomtatóval is készülnek, amely magát a csokoládét tudja majd anyagként formázni.

Rózsa Zoltán, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. ügyvezető-helyettese kiemelte, hogy ezzel a kétnapos nagyszabású beltéri rendezvénnyel kezdődik a pécsi fesztiválszezon.

Mosonyi Éva beszámolt arról, hogy a tavalyi karneválon ötezren vettek részt és az idei alkalomra is legalább ennyi látogatót várnak.

Borítóképünkön gyermekek nézik, ahogy a csokoládés édességek készülnek a Pécsi Csokoládé Fesztiválon 2013-ban. MTI Fotó: Sóki Tamás