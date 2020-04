Zenével próbálják javítani a betegek és az orvosok kedvét az amerikai kórházakban

A Beatles Here Comes the Sun című slágere, a Rocky című film zenéje, és más slágerek szólnak.

Több amerikai kórházban zenével próbálnak javítani a betegek és az orvosok kedélyállapotán az új koronavírus okozta járványban – jelentette az amerikai közszolgálati rádió (NPR) egy vasárnapi riportjában.

A riport szerint New York államban és a szomszédos New Jerseyben több kórházban a reggel beérkező orvosokat és ápolókat a Beatles Here Comes the Sun című slágere és a Rocky című film zenéje köszönti.

New York városának egyik legtekintélyesebb kórházában, a Mount Sinaiban – ahol a legtöbb Covid-19 betegségben szenvedőt ápolják – Starley ausztrál popénekesnő Call on Me című száma szól.

„Van, aki azt mondaná, el kell fogadni a sorsot. Ha ez a sors, akkor megtaláljuk a módját, hogy kicselezzük”

– hangzik a szöveg.

A New Yorkhoz tartozó Long Island egyik kórházában minden egyes alkalommal, amikor gyógyult beteget bocsátanak haza, szintén az említett Beatles-dal szólal meg.

Detroitban, amely a járvány egyik újabb epicentruma, akkor is zene szól, amikor egy beteget levesznek a lélegeztetőgépről, mert már nincs szüksége rá.

Az oregoni Portland egyetemi kórházában Jason Campbell altatóorvos lett sztár azzal, hogy az egyik közösségi oldalon rövid, táncos videoklipet tett közzé, amellyel szintén az orvosok és a betegek hangulatát szeretné javítani.

Az NPR riportja szerint március eleje óta négymillióan nézték meg.