Weisong Shi, a Wayne State University számítástechnika-professzora ezekkel a szavakkal mutatott rá a technológia kínálta előnyökre.



Az edge megoldások kiváló lehetőségeket kínálnak a szervezeteknek, hogy intelligens, digitális eszközökkel fejlesszék szolgáltatásaikat és kommunikációjukat a felhasználókkal.Az egészségügyben egy ilyen innováció akár életeket is menthet.Ahhoz azonban, hogy a technológia megfelelően működjön, gondoskodni kell a peremhálózati rendszerek biztonságáról, felügyeletéről és automatizálásáról, valamint az adatok valós idejű elemzéséről. A SUSE szakértői szerint ehhez olyan infrastruktúra szükséges, amely könnyen üzembe helyezhető, javítható, konfigurálható és vezérelhető távolról is, továbbá hatékonyan képes más megoldásokkal együttműködni.



Az edge computing egyre fontosabb szerepet játszik a digitális átalakulásban, és hozzájárul ahhoz, hogy a cégek jobb szolgáltatásokat kínálhassanak ügyfeleiknek, hatékonyabban működjenek és ezáltal versenyelőnyt szerezzenek. A peremhálózati környezetekben használható intelligens eszközök, illetve a rajtuk futó alkalmazások rengeteg lehetőséget biztosítanak erre.



Kórház az okos város szélén



Akár a betegek életét is megmentheti, ha az egészségügyben valós időben és megbízható módon tudnak hasznos adatokat gyűjteni és feldolgozni, hiszen a fejlett és intelligens rendszerek jobb és pontosabb eredményeket biztosítanak. Az okosvárosok esetében szintén kulcsfontosságú, hogy az okoseszközök és -rendszerek képesek legyenek nagy mennyiségű adatot generálni, összesíteni és elemezni automatizált módon, közel valós időben. Ezzel támogatható a közbiztonság és a rendőrségi megfigyelés, a forgalom és a közlekedési szituációk kezelése, a közművek intelligens mérései vagy akár a világítás automatizálása. Az okos rendszerek pedig vészhelyzeteket azonosítására és elhárítására is képesek: szükség esetén gyorsan tudják riasztani mentőket, tűzoltókat vagy a katasztrófaelhárítási szakembereket.



Az edge környezetben működtetett rendszerek révén az

olyan létesítmények is hatékonyan kezelhetők távolról, mint például a szélfarmok, az olajkutak és az adatközpontok.Segítségükkel optimalizálható a működés, valamint csökkenthető a meghibásodások és balesetek kockázata. Míg az intelligens energiahálózatokban az erőforrások elosztásához kapcsolódó döntések meghozatalát segíti a milliónyi intelligens szenzorból származó adat összesítése és elemzése.



Hasonlóképpen az autók is mobil adatközpontokká alakultak át, ahol kamerák, szenzorok, chipek és számítógépes rendszerek gyűjtik az adatokat minden fontos területről: a motor működéséről, a vezetésről, a biztonsági rendszerekről és a szórakoztatóelektronikáról. Ez már a napjainkban köztünk guruló technológia, és az önvezető járművek még ennél is jóval összetettebbek lesznek.



Összetett peremfeltételek



Mindez viszont csak akkor működik, ha a szervezetek képesek jól használható rendszereket kiépíteni és üzemeltetni az edge környezetekben, hogy az ott elhelyezett, intelligens berendezések és a rajtuk futó alkalmazások megbízhatóan tehessék a dolgukat helyszíni támogató személyzet állandó jelenléte nélkül. Távolról a biztonságról is nehezebb gondoskodni, és ha új alkalmazásokat kezdenek el futtatni az okos eszközökön, illetve új adatforrásokat elemeznek, akkor az nemcsak új előnyöket és insight-okat hozhat, de újabb biztonsági aggályokat is felvet. A berendezéseket monitorozni és kezelni is kell, és mivel mindez távolról történik, érdemes automatizálni a folyamatokat, amennyire csak lehet.



A SUSE szakértői szerint a kihívások leküzdéséhez, az okos eszközök és a rajtuk futó alkalmazások megbízható üzemeltetéséhez, illetve az ideális edge környezet kialakításához és működtetéséhez a szervezeteknek megfelelő, stabil és jól skálázható infrastruktúrára van szükségük. Olyan eszközökre és rendszerekre, amelyek könnyen telepíthetők, javíthatók és konfigurálhatók, valamint egységesen vezérelhetők akár távolról is. Emellett az is elengedhetetlen, hogy a peremhálózatokon működő berendezések képesek legyenek együttműködni más rendszerekkel és hálózatokkal.