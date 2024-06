Nyáron gyakori jelenség, hogy kipakolják a nyaralók otthonát, amíg azok a jól megérdemelt pihenésüket töltik. Számos esetben maguk a tulajdonosok könnyítik meg a betörők dolgát, amikor mondhatni percről-percre beszámolnak élményeikről közösségi oldalunkon. A nyaralásról megosztott képek, videók és egyéb bejegyezések kiváló támpontot jelentenek a tolvajok számára. A vakáció helyének megjelölésével pedig zöld utat kapnak az elkövetők, hiszen tudják, hogy senki sem fogja megzavarni őket „munka” közben.

A közösségi oldalon felelőtlenül, hivalkodásból, vagy az irigyek számára kiposztolt információknak már jó néhányan megitták a levét. Néhány évvel ezelőtt egyik ismerősöm is az üres lakásra érkezett haza a jól megérdemelt pihenéséből. Készpénz ugyan nem volt otthon, ám az értékes képeknek, a drágább berendezési tárgyaknak örökre nyoma veszett. Nem értette a rablók merészségét, mivel otthonát erős, szakszerűen beépített rács, fémredőny, biztonsági zár és a térfigyelő kamera is védte. A profiknak a biztonsági eszközök, berendezések nem jelentettek akadályt, mivel a tulajdonos és az idő is nekik dolgozott. A férfiút a rend őrei szembesítették oktalanságával.

A Facebook eredeti funkcióját tekintve a kapcsolattartást szolgálja, hogy akkor is legyen némi információd a másikról, amikor az idő, a távolság vagy egyéb tényező lehetetlenné teszi a személyes találkozást. A túlposztolással viszont mondhatni csalit lógatunk a betörők tenyerébe.

A lakásbetörések gyakorisága évről évre csökken hazánkban, ám ennek ellenére nem árt óvatosnak lenni. Lehet, hogy elsőre fel sem tűnik, hogy a túltolt bejegyzések milyen veszélyeket rejthetnek magukban. Ezért nem mindegy, hogy a közösségi oldalakon mit árulunk el magunkról, mert az ördög soha sem alszik.