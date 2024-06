Fokozódik a hőség, pénteken közel lesz a 40 fok – olvasható az időjárás előrejelzésben. Ebben a hőségben mindenki igyekszik árnyékba, hűvös helyre, vízpartra húzódni és sok folyadékot fogyasztani. A kánikulában azonban nem csak nekünk, embereknek van melegünk, hanem a körülöttünk élő állatoknak is, ezért fokozottan kell figyelni a házi kedvenceinkre. Fontos, hogy biztosítsunk számukra árnyékos helyet és megfelelő mennyiségű, friss vizet. Érdemes ilyenkor kertünk madaraira is gondolni. A madáritatók mellé madárfürdetőket kihelyezni, egyre kevesebb ugyanis a szabadban fellelhető tó, csatorna, egyéb vizes felület, ahol szomjukat olthatnák vagy éppen hűsíthetnék magukat. A szakemberek ilyenkor a vadak itatására is felhívják a figyelmet. Azt kérik, hogy aki teheti számukra is helyezzen ki friss vizet. Legyünk empatikusak és ne csak magunkra gondoljunk, hanem a környezetünkben élőkre is figyeljünk.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció