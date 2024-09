Bár a lányaim, Zsófia és Zsuzsanna nem ikrek, mégis nagyon hasonlítanak egymásra. Több mint négy év köztük a korkülönbség, de ez külsőleg nem igazán látszik. Összenőttek. Hasonlóak a mozdulataik, a gesztikulációjuk és még a hangjuk is. Annyira egyforma a hangszínük, hogy néha még én is összekeverem őket, ha telefonon beszélünk. Ők persze ezt élvezik, néha viccből próbára is tesznek. Ha együtt vannak és felhívom őket, van, hogy telefont cserélnek, én pedig nem tudom, hogy épp melyikükkel beszélek. Mivel a nevük is elég hasonló, olyan is gyakran előfordul, hogy Zsófit Zsuzsinak hívom vagy fordítva. Az sem ritka, ha a Zsuzsiból Zsózsuzsi lesz vagy a Zsófiból Zsufi. Mindezt viccessé teszi még, hogy az apukájukat Zsoltnak hívják. Így a Zsófi, Zsuzsi, Zsolti keveredése napi szintű nyelvbotlás nálunk.

