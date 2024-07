Az elmúlt napok hírei a hőségriadóról, kánikuláról, forróságról, aszályról szóltak és nem lesz ez máshogy az elkövetkező nyári napokban sem. Kiszáradásra, rosszullétre, leégésre, napszúrásra figyelmeztetnek a szakemberek. Annyira szenvedünk a hőségtől, hogy a Nap lassan már szitokszóvá válik.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Pedig őseink egykor istenségként tisztelték a Naprendszer központi csillagát. Nem véletlenül, hiszen a Nap energiája, fénye és melege a Földön kialakult sok millió formában létrejött életnek a fenntartója. Éltető ereje miatt a napkultusz a Föld minden táján elterjedt volt, kulturális és vallási jelentősége is kiemelkedő volt. Ezzel szemben a mai embernek csak élettelen gázgömb a feje felett, ami ellen védekezni kell.

Tekinthetnénk azonban a Napra úgy is mint a legnagyobb erőművünkre a Naprendszerben – írta egyik bejegyzésében a félegyházi származású energiajogász. Tóth Máté felidézi azt is, hogy amikor Klézsén járt, egy ottani csángó elmesélte, gyerekkorában az öregek még szívre tett kézzel üdvözölték a felkelő Napot. Azokban az ősi időkben jobban értékelték eleink a Napot, ahogy a csillagösvényt, a földet, a népet, az erőfeszítést és a hazát is.

Miközben a hőség miatt kesergünk, figyelmen kívül hagyjuk azt a tényt, hogy a globális felmelegedésnek mi magunk vagyunk a legfőbb okozói. „Új, a korábbinál erősebb bizonyítékok utalnak arra, hogy az elmúlt ötven évben megfigyelt melegedés döntő része emberi tevékenység eredménye.”

Ha kényelmünk oltárán nem szeretnénk feláldozni a bolygónkat, akkor életmódot kell változtatnunk. Mert a klímaváltozás mindannyiunk felelőssége, mindenkinek tenni kell azért, hogy megfékezzük a hatásait. A témában nagyon sok tanácsot találhatunk az interneten, de ha röviden össze kellene foglalni, hogy mit tehetünk, akkor annyit mondanék, hogy járjunk többet gyalog vagy kerékpárral, ültessünk fákat és fogyasszunk kevesebbet!