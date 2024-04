A közösségi médiával új távlatok nyíltak azok előtt, akik szeretnék értelmetlenül elpazarolni az idejüket. És persze azok előtt is, akik nem akarják. Elképesztő dolgok ragadják meg a figyelmet. A minap például egy olyan videót találtam, ami azt az izgalmas kérdést feszegette, hogy le tud-e győzni egy terminator egy milliós zombisereget. A videó egy 10 perces animáció volt, és azt mutatta be, ahogy az élőhalottak hada megrohamozza a gépembert, aminél egy nagy pusztító erejű fegyver van. Kit ne érdekelne egy ilyen gondolatkísérlet? – mondtam magamban, a terminator- és zombifilmrajongó, és elkezdtem nézni, növekvő lelkiismeret-furdalással. Két perc után az időpazarlás tudatának olyan nyomása nehezedett rám, hogy eldöntöttem: erősebb leszek az algoritmusnál és véget vetek az értelmetlenségnek. Nem, kikapcsolni nem bírtam, de áttekertem az epikus küzdelmet arra, amikor az utolsó halottat is lemészárolja a gép. Mert az eredményt tudnom kellett.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció