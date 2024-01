A munkám miatt nagyon sok időt töltök a számítógép előtt és a volán mögött ülve. Esténként egyre gyakrabban érzem, hogy van derekam, a lábaimról már nem is beszélve. Hogy kicsit javítsak a formámon, januártól mindennap útra kelek, hogy teljesítsem a varázslatosnak mondott 10 ezer lépést. Arra gondoltam a kitűzött célt teljesítése nem lesz olyan nehéz. Tévedtem. Hiába húztam bele, nem igazán bírtam meglépni az előírt limitet. Hatezer környékén általában feladtam. Tegnap azonban rájöttem, hogy az okostelefonomra telepített program rendszeresen átver engem. Elbizonytalanodtam, hogy valóban ily módon szeretném-e mérni továbbra is a távot. Végül is a hagyományos módszer mellett döntöttem. Amióta magam számolom a lépéseim, simán megugrom a lécet és a végén még nem is vagyok elfáradva, ami megnyugvással és elégedettséggel tölt el.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció