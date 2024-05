Egy jó párkapcsolatnak négy alappillére van: az őszinteség, a szeretet, a kommunikáció és a szexualitás. Ha valamelyik közülük nem jól működik, hosszútávon nem lesz minőségi a párkapcsolat. Ilyen esetekben jelenik meg a harmadik fél. Harmadik fél lehet bárki, aki egy olyan funkciót pótol, amit a párodtól szeretnél megkapni. Lehet harmadik fél az okostelefon is, a készülék, ami képes a meglévő harmóniát is tönkre tenni.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

A mobiltelefonok mindennapi életünk szerves részévé váltak. A hívással és az üzenetküldéssel történő kommunikáció mellett számos olyan alkalmazás található a szerkezetekben, amelyek jelentősen leegyszerűsítik mindennapjainkat. Telefonnal kelünk, telefonnal fekszünk. Ahelyett, hogy értelmes dolgokkal töltenénk szabadidőnk értékes perceit, a közösségi portálokon szívjuk magunkba a sok felesleges és zömében valótlan információt, amit unatkozó embertársaink kiposztolnak. Okostelefonunk sok esetben csak az időnket rabolja és elvonja a figyelmünket, amire akár a párkapcsolatunk is rámehet. A harmadik fél, ha nem bánunk vele csínján, tönkreteheti a kedvesünkkel való kommunikációt. A közösségimédia-felületeken való szörfözés egyfajta élettelen zombivá teszi az embert, aki szeretni is elfejelt. Az okostelefon, ha elfelejtjük lehalkítani vagy esetleg kikapcsolni, csörgésével, állandó csipogásával, rezgésével az intim pillanatokat is képes tönkre tenni.

Az okostelefon hibáztatása, bár manapság nagy divat az idősebb, a felnőtt korosztály és a gyerekes szülők körében, nem sok értelme van. Nem a készüléken múlik, hogy harmadik féllé avanzsál-e egy párkapcsolatban, vagy megmarad egy egyszerű használati tárgynak. Az azonban, hogy hogyan bánunk vele és mit hozunk ki belőle, rajtunk áll. Magam sem sírom vissza a múltat, próbálok a régiből és az újból is valamit összekovácsolni, ami élhető, emberi világot és értékes napokat teremt, okostelefonnal vagy anélkül.