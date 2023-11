Karácsony közeledtével jobbnál-jobb ajánlatokkal bombázzák a jóhiszemű vásárlókat az online üzletek. A fifikás kereskedők tetszetős fotókkal, „bomba árakon” kínálják megvételre termékeiket. Az olcsó húsnak azonban gyakran híg a leve, amiről csak az áru kézhezvétele után győződhet meg a gyanútlan vásárló. A minap engem is csőbe húzott kedvenc online áruházam. Az akciós termékek közül kettő darab tetszetős, igazi bőrnek hirdetett övet választottam magamnak. A csomag időben meg is érkezett, szemre az áru is rendben volt, a nadrágszíj azonban majdnem kétszer körbeért. A probléma orvoslására elvittem az övet szakemberhez, aki néhány perc alatt méretre igazította a derékravalót. Amíg a mester munkálkodott, feltettem neki a kérdést, hogy az-e a portéka, amit hirdettek. Csalódva vettem tudomásul, hogy ismét beültettek a „hajóba”, a hasított bőröv, műbőrből készült. Az ár-érték aranyát nézve így sem jártam rosszul, ám az eddig korrektnek tűnő üzlet jócskán vesztett presztízséből a szememben.

Nyolcvanöt éves édesanyám nem volt ilyen szerencsés. A kézzel készített olasz bőr bokacsizma helyett egy silány lábbelit hozott neki a postás, aminek majdhogynem a műbőrhöz sem volt sok köze. A csomag újra útra kelt, abban a reményben, hogy a befizetett összeget visszautalja a webáruház a csalódott vásárlónak.

Az európai unióban érvényben lévő jogszabályok lehetővé teszik a nemzeti hatóságok számára, hogy beszüntessék, illetve megelőzzék a tisztességtelen kereskedelmi módszerek alkalmazását. Mindezek ellenére a kibertérben egyre több a csaló, ami számomra azt jelenti, hogy nemcsak bennünket, egyszerű halandókat képesek átverni, hanem a hatóságokat is ügyesen ki tudják játszani.