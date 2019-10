Elindult a program

Bács-Kiskun megyében szep­tember második hetében indult el a vállalkozói mentor program. A projekt résztvevői a megyei iparkamara székházában találkoztak a közelmúltban. A rendezvényt Gaál József kamarai elnök nyitotta meg.

Az országban legalább félezer olyan kis- és középvállalkozás vesz részt a mentorprogramban, amelyek szakmai fejlődését az Országos Vállalkozói Mentorprogram támogatja. Bács-Kiskunban is megtörtént a beszállítói és a külpiaci mentor vállalatok kiválasztása, nyilatkozta a lapunknak dr. Balla Gergely, a projekt operatív vezetője, aki az érdeklődők előtt ismertette a mentorprogramot az iparkamara kecskeméti székházában. A rendezvényre két beszállítói és két külpiaci cég küldte el a munkatársait. A beszállítói mentorcégek – az ACPS Automotive Kft., és a MAG Hungary Kft. , míg a külpiaci mentor cégek a FADDIKOR Kft. és a Pentacolor Kft. – vállalta az érdeklődő vállalkozások képzését. A mentorált kkv-k kiválasztása nyílt pályázat keretén belül történik. Olyan kis-, és középvállalkozások pályázhatnak, amelyek legalább két éve működnek, legalább 1 főt alkalmazzanak, és Magyarországon rendelkeznek telephellyel. Egy nyílt pályázat keretében választották ki a mentoráló cégeket is, mondta a projekt vezetője. – A cél részben az, hogy a vállalati együttműködési kultúrát megerősítsük. Ez ma még a gazdasági szektorban nem honosodott meg, pedig ez nemcsak üzleti szempont, hanem társadalmi felelősségvállalás is. Aki sikeres és megteheti, annak jó, ha elvállal egy ilyen feladatot. A vállalkozások szakemberei egy-egy képzésen adott tematikák alapján osztják meg a tudásukat. Így például a beszállítói területen a termelésirányítás, a leanmanagement, az ipar 4.0. míg a külpiaci mentorálás esetében külkereskedelmi eszközök, exportstratégia készítés lehetséges. A mentoráló cég részéről fontos szempont lehet az, hogy beszállítókat keres. A költségkeretek arra elegendőek, hogy egy beszállítói és egy külpiaci csoportot hozzunk létre. A beszállítói csoportban 3 mentor és 12 mentorált vállalkozás dolgozik együtt, a foglalkozások nagy része csoportos lesz így egymástól és a mentoroktól is tanulnak majd. A külpiaci mentorálás esetében pedig két mentorra és 12 mentoráltra elegendő a forrás, mondta az előadó.

Előrelépés félezer vállalkozás számára

Az Országos Vállalkozói Mentorprogramnak köszönhetően országosan és ingyenesen elérhetővé válik egy tapasztalt vállalkozókból, szakemberekből álló mentorhálózat, minimum 500 kis- és középvállalkozás számára. A projekt személyes mentorálást biztosít fiatal-, női- és generációváltó vállalkozásoknak; szakmai mentorálást nyújt a külpiacra lépés előtt álló, vagy külpiaci részesedést növelni kívánó, illetve a közvetlenül beszállítóvá válás előtt álló, vagy beszállítói részesedését növelni kívánó vállalkozások részére. Emellett országosan és ingyenesen elérhetővé válnak a hatékonyság növelését szolgáló pénzügyi és vállalkozói szemléletformáló tartalmak. Minimum 1500 vállalkozás konkrét pénzügyi tanácsadásban is részesül. ( www.vallalkozztudatosan.hu)

Uniós támogatás a projekt megvalósítására

A Széchenyi 2020 programban 3,3 milliárd forint Európai Uniós támogatás segítségével 2020 végéig megvalósuló projektet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (2,3 milliárd forint) az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (0,2 milliárd forint), illetve a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvánnyal (0,8 milliárd forint) konzorciumi együttműködésben valósítja meg. A projektet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egy online információs rendszeren túl területi kapcsolati pontok, koordinátorok közreműködésével valósítja meg. A kapcsolati pontok az ország 19 megyeszékhelyén és Budapesten kerülnek kialakításra a projektet támogató és működtető rendszer részeként, a területi kereskedelmi és iparkamarák bevonásával.