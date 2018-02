Nem fogtak ki a diákokon a vetélkedő kérdései

Kiválóan szerepeltek a kecskeméti Kertvárosi iskola, és a kerekegyházi Móra iskola diákjai a Kodály helyismereti közösségi játékban. Jutalmuk egy budapesti kirándulás volt, melynek keretében még közelebbről ismerkedhettek meg Kodály életével.

A Hírös Agórához tartozó Ifjúsági Otthon Kodály Zoltán születésének 135. évfordulója alkalmából az ősszel hirdette meg a Mindig kecs­kemétinek éreztem magam elnevezésű ismeretterjesztő, helyismereti közösségi játékot. A kétfordulós megmérettetésen a diákok – 3-4. és 5-6. osztályos korcsoportban – csapatmunkában oldották meg a feladatokat.

– A célunk az volt, hogy Kecskemét szülötte, Kodály Zoltán sokoldalúságát, páratlan szakmai tudását, életpályáját megismerjék a gyerekek korosztályi sajátosságok figyelembevételével – tudtuk meg Csizmadia Ilona szervezőtől, az ifjúsági otthon munkatársától. – A feladatokat úgy állítottuk össze, hogy az ismeretszerzés élményszerű legyen. Ebben nagy segítségünkre voltak a Katona József Könyvtár és a Kodály Intézet munkatársai. A játékban részt vevő diákok többféle kutatómunkát végeztek, emellett volt rajzos, rejtvényes feladat és intézményi látogatás is.

A játék idején az ismeretek bővítését zenei és vizuális élmények támasztották alá. Többek között Hegedűs Zoltán ­Kodály Zoltán-díjas népzenész, a Hegedűs Együttes vezetője látogatott el a gyerekekhez, aki mesélt népzenegyűjtő útjairól, párhuzamot vonva Kodály gyűjtőútjaival. Mesélt az utak szépségeiről, nehézségekről. Valamint a gyerekek nagy örömére előkerült egy hordozható szalagos magnó is, melyre annak idején Erdély­ben az idősek énekelték fel a már feledésbe merülő dalokat. Akárcsak egykoron Kodály útjai során, csak akkor még gramofon viaszhengerre rögzítették a dalokat.

A helyismereti versenyre 18 csapat nevezett be. Mindenki nagyon szépen teljesített. A végeredmény szerint a legjobbnak a 3-4. osztályos korcsoportban a kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola 4. c-s Pentatónia csapat (felkészítő tanáruk Turcsánné Blázsik Veronika), az 5-6. osztályos korcsoportban a kecskeméti Kertvárosi Általános Iskola 5. osztályos Czinka Panna csapata (felkészítő tanáruk: Kulcsár Erika) bizonyult. Mindkét csapat kiemelt arany minősítést kapott, jutalmuk egy budapesti kirándulás volt.

– A győztes csapatokkal egy csodálatos kiránduláson vettünk részt Budapesten. Úgy érzem, mindenki egy életreszóló élménnyel gazdagodott a Kodály-emlékhelyek felkeresése által – tette hozzá Csizmadia Ilona. – Elsőként a Kodály köröndön a Kodály emlékmúzeumot tekintettük meg, ahol a zeneszerző élete utolsó éveit töltötte. A lakásmúzeumban minden annyira életszerű volt, mintha még most is ott élne Kodály Zoltán. Az alagsori hangversenyteremben pedig életéről láthattunk egy kisfilmet. A látogatásunk végén a kecskeméti diákok nevében koszorút helyeztünk el a falon elhelyezett domborműnél. A kirándulásunk második úti célja a közeli Liszt Ferenc téren a Zeneakadémia volt, ahol egykoron tanult, majd tanított Kodály – részletezte.

A verseny mintegy 350 gyermeket mozgatott meg az elmúlt év őszén. A feladatok nem kívántak komoly zenei alaptudást, de mindenkinek csapatban kellett dolgoznia.

– Összességében nagyon jól sikerült a játék. A feladatok megoldásával nemcsak bővíthették tudásukat a gyerekek, de a csapatmunkában való együttmunkálkodást is gyakorolták, mely hosszú távon nagyon fontos – hangsúlyozta a szakember.

A szülőhelyet is felkeresték

A közösségi játék feladataiban többek között arra kaphattak választ a gyerekek, hogyan őrzi Kecskemét híres szülötte, Kodály emlékét. Felkeresték valamennyi emlékhelyet, többek között a szülőhelyét is, a mai vasútállomás épületét, ahol a falon megkoszorúzták az emléktáblát. A játékot Kecskemét önkormányzata is támogatta.