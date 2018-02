Vajon érdekli-e a magyarokat az amerikai Super Bowl?

Ha a fősodratú médiának az amerikai Super Bowl, azaz a fő amerikaifutball-bajnokság, az NFL döntőjéről szóló híradásaiból indulnánk ki, a fenti kérdésre egyértelmű igen lehetne a válaszunk. Ám szerkesztőségünk kíváncsi volt arra, miként vallanak az amerikai focihoz fűződő viszonyukról maguk az emberek.

Kétségtelen, hogy az amerikai kosárlabdának Európában is nagy a rajongótábora. Ki ne ismerné a maiak közül LeBron Jamest vagy a régiek közül Michael Jordant? Nem csoda ez, hiszen valóban káprázatosan játszanak ezek a tengerentúli óriások, és földrészünkön is népszerű ez a sportág. De vajon az amerikai futball iránt is ekkora-e az érdeklődés az öreg kontinensen, azon belül hazánkban? Erre a kérdésre kereste a választ portálunk szavazási rovata ennek a hétnek az első felében.

Arról faggattuk olvasóinkat, hogy vajon látták-e a Super Bowl döntőjét. A válaszadók kétharmada, 66%-a nagyon határozottan azt nyilatkozta, hogy egyáltalán nem érdekli ez a sportesemény. Az ő táborukat növelte az a 18%, akik egy másik válaszlehetőséget választva ironikusan vissakérdeztek, azt firtatva, hogy egyáltalán mi az a Super Bowl. Ők, összesen 84%-nyian, büszke európaiként bizonyára úgy gondolják, hogy a focit, nyilván a hálóőr kivételével, csakis lábbal játsszák.

A sajátos tengerentúli sportág iránti érdeklődéséről olvasóinknak csupán a 16%-a tett hitet. Ők úgy válaszolak kérdésünkre, hogy sosem hagynák ki az amerikaifutball-bajnokság döntőjét. Nekik a jövőben is jó szurkolást kívánunk.

Összességében tehát megállapítható, hogy az amerikai foci és a Super Bowl népszerűsége portálunk olvasóinknál nem olyan magas, mint ahogyan azt a médiafelhajtás miatt vélni lehetne.

Borítókép: Egy fotó a 2018-as Super Bowl döntőről

AFP PHOTO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ELSA