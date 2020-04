Utolsó roham a nemzeti régiók védelmében

A koronavírus-járvány okozta kényszerű korlátozó intézkedések dacára is új lendületet vett a Székely Nemzeti Tanácsnak (SZNT) a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezése.

A spanyolországi és franciaországi szövetségesek mellett a határon túli magyar közösségeket is új üzenetek, új internetes felületek mozgósítják − írja a Magyar Nemzet. A mobilizációra annál is inkább szükség van, mert már csak két hét maradt arra, hogy az SZNT által kezdeményezett, az őshonos nemzeti közösségek gazdasági megerősödését szorgalmazó aláírásgyűjtéshez csatlakozzunk.

Május 7-ig egymillió aláírás szükséges ahhoz, hogy az Európai Unió tárgyalja a polgári kezdeményezést.

A kezdeményezés egyik legrégebbi nemzetközi szövetségesének számító Baszk Nemzeti Párt saját hivatalos Facebook-oldalán, illetve Twitter bejegyzésen keresztül tájékoztatta követőit, hogy az autonóm régió lakossága is érdekelt a nemzeti régiók sikerében. A megbízható szövetségesek sorát bővíti a Breton Kulturális Intézet is. E szervezet 2020. január 11-én külön nemzetközi konferenciát szervezett a polgári kezdeményezésről Bretagne-ban. Az azóta is zajló aláírásgyűjtő munkát új közleményük mellett két interjúval serkentették az utóbbi időben, melyet a polgári kezdeményezés képviselőjével, Dabis Attilával készítettek, egyrészt a polgári kezdeményezés céljairól, másrészt ennek kapcsán a trianoni centenárium témaköréről.

A régi szövetségesek mellett újakat is bekapcsoltak a közös munkába a szervezők. A Régiók és Népek Szolidaritása (Régions et Peuples Solidaires) nevű ernyőszervezet április 20-ai közleményében szögezte le, hogy a kezdeményezés céljait valamennyi tagszervezet teljes mellszélességgel támogatandónak tartja, ezért

buzdítják minden szavazójukat, hogy írják alá e kezdeményezést.

A breton, baszk, katalán, korzikai, elzászi, savoyai, és occitán pártokat tömörítő ernyőszervezet közleménye hangsúlyozza, hogy a kezdeményezés alapvető változást hozhatna valamennyi franciaországi nemzeti régió életében, külön említve az európai fejlesztési régiók (másnéven NUTS egységek) kialakításának sokszor ésszerűtlen és a helyi közösségek szempontjából káros voltát (ez utóbbi szempont a határon túli magyar közösséget is hátrányosan érinti).

Az SZNT által útjára indított polgári kezdeményezés azt kívánja elérni, hogy az Európai Unió fejlesztéspolitikáján belül kiemelt figyelmet kapjanak és ezáltal megerősödjenek az olyan nemzeti, nyelvi, kulturális sajátosságokat őrző régiók, mint amilyen például a Székelyföld, a Csallóköz, Katalónia, Baszkföld, Dél-Tirol vagy Szilézia.

A megújult online kampányhullámot a koronavírus-járvány okozta körülmények tovább nyomatékosítják. A járvány miatt ugyanis a papír alapú gyűjtés teljes egészében ellehetetlenült. E tekintetben fontos megjegyezni, hogy két szervezet is kiemelkedően sok aláírást biztosított a szervezők rendelkezésére a lezárások előtt. Az RMDSZ mintegy százötvenezret, a Nemzeti Agrárkamara a MAGOSZ-al karöltve pedig több mint hatvanezret.

Annak érdekében, hogy a beszűkült nyilvánosság ellenére új magyar közönségekhez is el tudjanak jutni az üzeneteikkel, a szervezők új tájékoztató és mozgósító felületeket hoztak létre „Írd alá” néven. Ehhez tartozik YouTube csatorna, Instagram és Facebook felületek, valamint egy új tájékoztató oldal is. A koronavírus-járvány miatti kényszerű karanténban, itt a lehetőség, hogy egy olyan nemes ügy mellé álljanak a polgárok, amely konszenzust teremtett az örökké szemben álló magyar pártpolitikai felek között, és amely képes arra, hogy uniós eszközökkel szavatolja a határon túli magyar közösségek identitásának megőrzését.