A Tesla kocsi évmilliárdokon át keringhet az űrben

Útnak indították kedd délután az Egyesült Államokból a SpaceX vállalat új, óriás rakétáját, amely kísérleti repülésére egy Tesla típusú gépkocsit is magával visz, hogy Nap körüli pályára állítsa a tervek szerint. Az egyik gyorsítórakéta időközben megsemmisült.

A Falcon Heavy nevű rakéta a jelenlegi legerősebb űreszköz, és korábban is csak a Holdra szálláshoz használt Saturn V típus múlta felül. Az indulását óriási érdeklődés kísérte a helyszínen, a floridai Cape Canaveralban és a tv-képernyőkön keresztül.

Elon Musk, a SpaceX és a Tesla tulajdonosa nem zárta ki a kudarc lehetőségét, de hétfőn azt mondta, hogy a mérnökök mindent megtettek a siker érdekében, és ő belenyugszik, bármi is történjék.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Falcon Heavy felépítése egyszerű: egy korábban már kipróbált rakétatípusból (Falcon 9) hármat kapcsoltak egybe. A nagy kérdés, hogy a három egység miként tud majd együttműködni repülés közben.

A Falcon Heavy három gyorsítórakéta összesen 27 hajtóművének segítségével emelkedett a magasba. A majdnem 70 méter magas űreszköz, ha beválik, a jövőben képes lesz majd 70 tonna hasznos terhet Föld körüli pályára állítani, míg a magasabb, geostacionárius pályára 22,2 tonna tömegű terhet vihet magával.

A két kisegítő rakéta levált két és fél perccel az indulás után, és visszaereszkedett a Cape Canaveral-i Kennedy űrközpont közelében lévő légitámaszpontra. Ezeket további űrmissziókon is fel lehet majd használni.

A fő rakéta feljebb emelkedik, de – miután teherkapszulájával pályára állítja a meggyszínű Tesla Roadster sportkocsit – szintén visszatér majd, az óceánon lévő egyik platformra.

Legalábbis ez volt a terv.

Az elektromos autóba „utast” is ültettek, egy űrruhába öltözetett bábut, amely a Starman nevet kapta. A Tesla gépkocsi a tesztrepüléseken szokásos értéktelen ballasztsúlyt (vas, beton) helyettesíti, ugyanakkor óriási reklámértékkel bír a cégtulajdonos Musk számára.

A Falcon Heavy ugyanarról az indítóállásról szállt fel, ahonnan a hatvanas évek végétől kezdve a holdexpedíciók indultak.

A „fellövést” a magas légkörben uralkodó erős szél miatt több mint két órával elhalasztották.

A harmadik gyorsítórakéta megsemmisült, mert kifogyott belőle az üzemanyag

Egy ideig nem lehetett tudni, hogy mi történt a harmadik, középső gyorsítórakétával, amely a gépkocsit eljuttatta az űrbe, és amelynek az Atlanti-óceánon horgonyzó uszályon kellett volna landolnia, Florida partjaitól mintegy háromszáz tengeri mérföldre. Elon Musk később sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy

a harmadik, vadonatúj gyorsítórakétában feltehetően nem maradt elegendő üzemanyag ahhoz, hogy lefékezze magát, ezért valahol a „drónhajó” közelében lezuhant.

Musk szerint a rakéta óránkénti 483 kilométeres sebességgel csapódott a tengerbe. A becsapódáskor károk keletkeztek a horgonyzó platformban, megrongálódott két hajtóműve, és tönkrement az a kamera is, amelynek rögzítenie kellett volna a landolást. A gyorsítófokozat darabjai szanaszét szóródtak a platformon és az óceánon.

A harmadik Falcon 9-es gyorsítórakéta megsemmisülése ellenére az űripar történelminek mondható rakétakísérlete sikeresnek könyvelhető el. A Falcon Heavy a jövőben képes lesz majd akár 70 tonna hasznos terhet Föld körüli pályára állítani, a Holdra vagy a Marsra vagy még távolabbi helyekre vinni. A rakétakísérletet hatalmas érdeklődés övezte szerte a világon, a Youtube videomegosztó portál jóvoltából milliók nézhették élőben a kísérletet és a Roadster űrbéli utazásának kezdetét a rájuk szerelt kamerák segítségével.

Ez volt a Youtube történetének második legnagyobb online nézettségű eseménye.

Elon Musk a felbocsátás után néhány órával Twitter-bejegyzésében tudatta, hogy a Falcon Heavy utolsó fokozatának hajtóművei harmadszor is sikeresen beindultak, az űrhajó – elhagyva a Föld gravitációs terét – áthaladt a Mars keringési pályáján is, és jelenleg az aszteroidaöv felé tart. A gépkocsi hat hónap múlva érkezik a Mars közelébe, de nem valószínű, hogy a bolygóba csapódik, hanem évmilliárdokon át kering majd a Nap körül, elhaladva néha a Föld és a Mars közelében is.

Borítókép: Az űr csendjében száguldó Tesla Roadster, benne a Starman bábuval.

AFP PHOTO / SPACEX / HO